Homem morre após ser atingido por raio em Cariacica

Homem morre durante tempestade de chuva e raios na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Internauta | Gazeta Online

Cariacica, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo testemunhas, duas pessoas caminhavam próximo a um viaduto quando um raio atingiu a região. Joel Pereira Barbosa, 42 anos, morreu no local. Eliabe Nascimento Rodrigues, 26 anos, que estava de bicicleta, foi socorrido com vida para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Um homem morreu após ser atingido por um raio na Rodovia Leste Oeste , em, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo testemunhas, duas pessoas caminhavam próximo a um viaduto quando um raio atingiu a região. Joel Pereira Barbosa, 42 anos, morreu no local. Eliabe Nascimento Rodrigues, 26 anos, que estava de bicicleta, foi socorrido com vida para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

De acordo com a irmã de Joel, Simone Pereira, ele estava indo para a casa da tia, no bairro Vila Garrido, Vila Velha. O tempo estava nublado, com muitos raios no céu. Eliabe seguia para o bairro Rio Marinho, Cariacica, para a casa da namorada.

Joel era solteiro, não tinha filhos e estava desempregado. Segundo a irmã, ele ainda ficou vivo por alguns minutos após ser atingido pelo raio. "Tentaram reanimar ele, quando o Samu chegou ele ainda estava vivo e o rapaz estava desmaiado, mas os dois estavam vivos, mas não conseguiram”.





Crédito: Patrícia Scalzer

A cabeleireira Joelma Nascimento, que mora próximo ao local, disse que ouviu um barulho muito forte no momento em que o raio atingiu os homens. “Na hora eu ouvi um estrondo. Estava com as crianças na rua e mandei todo mundo entrar para dentro de casa. Foi um desespero, entramos para dentro de casa e fechamos tudo com medo. Foi desesperador”, contou.

O pai de Eliabe, o porteiro Evaldo Rodrigues, contou o filho está com muita dor de cabeça e olhos vermelhos, mas permanece consciente. Ele iria continuar no PA para fazer alguns exames médicos. “Foi um choque para mim. Arrumei um carro e fui onde aconteceu tudo, vi o corpo do colega dele. Não acreditava, mas agora sei que o raio é muito perigoso”.

Vitória. A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo da vítima, que foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de

'HÁ TRÊS MESES PERDI OUTRO IRMÃO'

Curiosos se aglomeraram no local para acompanhar o trabalho da polícia Crédito: Diony Silva

Simone Pereira, irmã de Joel, contou à reportagem que há três meses perdeu um outro irmão. "Minha mãe nem sabe que Joel morreu, pois está com a saúde debilitada. Um ex-cunhado me ligou para avisar o que tinha acontecido. Muita coisa passou pela minha cabeça. A gente nunca acha que vai acontecer conosco. Foi horrível vê-lo no chão. Estou passada e sem acreditar".

Ele era uma pessoa boa, não tinha inimizade com ninguém. Sempre nos repeitou e ajudava todo mundo. É muito difícil e vai deixar muitas saudades

COMO SE PROTEGER DE RAIOS

De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Paiva, do Corpo de Bombeiros, em caso de tempestade com raio a pessoa deve procurar um local seguro para se proteger, de preferência, com estrutura de alvenaria, que possui para-raio. O veículo é um local indicado para se proteger de raios. Locais abertos, descampados e próximos de árvores devem ser evitados.

Também é preciso cuidados até mesmo dentro de casa. "As pessoas devem evitar tomar banho durante uma tempestade, pois existe a possibilidade de descarga atmosférica no sistema da caixa d'água. Os equipamentos elétricos devem ser desligados da tomada", disse.

O celular, se estiver carregando na tomada, também não deve ser usado enquanto não passar a tempestade.

Your browser does not support the audio element. Homem morre e outro vai para hospital depois de serem atingidos por raio em Cariacica