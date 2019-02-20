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Cariacica

Homem morre após ser atingido por raio em Cariacica

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, duas pessoas caminhavam pela Leste Oeste

Publicado em 

20 fev 2019 às 17:54

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 17:54

Homem morre durante tempestade de chuva e raios na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um homem morreu após ser atingido por um raio na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo testemunhas, duas pessoas caminhavam próximo a um viaduto quando um raio atingiu a região. Joel Pereira Barbosa, 42 anos, morreu no local. Eliabe Nascimento Rodrigues, 26 anos, que estava de bicicleta, foi socorrido com vida para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
De acordo com a irmã de Joel, Simone Pereira, ele estava indo para a casa da tia, no bairro Vila Garrido, Vila Velha. O tempo estava nublado, com muitos raios no céu. Eliabe seguia para o bairro Rio Marinho, Cariacica, para a casa da namorada.
Joel era solteiro, não tinha filhos e estava desempregado. Segundo a irmã, ele ainda ficou vivo por alguns minutos após ser atingido pelo raio. "Tentaram reanimar ele, quando o Samu chegou ele ainda estava vivo e o rapaz estava desmaiado, mas os dois estavam vivos, mas não conseguiram”.
 
Crédito: Patrícia Scalzer
A cabeleireira Joelma Nascimento, que mora próximo ao local, disse que ouviu um barulho muito forte no momento em que o raio atingiu os homens. “Na hora eu ouvi um estrondo. Estava com as crianças na rua e mandei todo mundo entrar para dentro de casa. Foi um desespero, entramos para dentro de casa e fechamos tudo com medo. Foi desesperador”, contou.
O pai de Eliabe, o porteiro Evaldo Rodrigues, contou o filho está com muita dor de cabeça e olhos vermelhos, mas permanece consciente. Ele iria continuar no PA para fazer alguns exames médicos. “Foi um choque para mim. Arrumei um carro e fui onde aconteceu tudo, vi o corpo do colega dele. Não acreditava, mas agora sei que o raio é muito perigoso”.
A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo da vítima, que foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
'HÁ TRÊS MESES PERDI OUTRO IRMÃO'
Curiosos se aglomeraram no local para acompanhar o trabalho da polícia Crédito: Diony Silva
Simone Pereira, irmã de Joel, contou à reportagem que há três meses perdeu um outro irmão. "Minha mãe nem sabe que Joel morreu, pois está com a saúde debilitada. Um ex-cunhado me ligou para avisar o que tinha acontecido. Muita coisa passou pela minha cabeça. A gente nunca acha que vai acontecer conosco. Foi horrível vê-lo no chão. Estou passada e sem acreditar".
Ele era uma pessoa boa, não tinha inimizade com ninguém. Sempre nos repeitou e ajudava todo mundo. É muito difícil e vai deixar muitas saudades
COMO SE PROTEGER DE RAIOS
De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Paiva, do Corpo de Bombeiros, em caso de tempestade com raio a pessoa deve procurar um local seguro para se proteger, de preferência, com estrutura de alvenaria, que possui para-raio. O veículo é um local indicado para se proteger de raios. Locais abertos, descampados e próximos de árvores devem ser evitados.
Também é preciso cuidados até mesmo dentro de casa. "As pessoas devem evitar tomar banho durante uma tempestade, pois existe a possibilidade de descarga atmosférica no sistema da caixa d'água. Os equipamentos elétricos devem ser desligados da tomada", disse.
O celular, se estiver carregando na tomada, também não deve ser usado enquanto não passar a tempestade.
Homem morre e outro vai para hospital depois de serem atingidos por raio em Cariacica
 

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