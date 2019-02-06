Um homem morreu após cair com o carro em um rio às margens da Avenida Norte Sul, entre os bairros Barcelona e Porto Canoa, na Serra, na manhã desta quarta-feira (06). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na descida de Barcelona.
Familiares que foram ao local reconheceram o carro e o modelo e disseram que o motorista é um aposentado, Danilo Carlos de Souza, de 74 anos. Ele mora em Maringá, um bairro próximo ao local do acidente, e familiares acreditam que ele tinha acabado de sair de casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Civil suspeita que ele tenha tido um mal súbito enquanto dirigia e caiu no rio.
A Polícia Militar informou que dois soldados pularam na água para retirar o homem do carro. Um soldador viu a movimentação e pulou na água para ajudar os soldados. Eles remaram com uma canoa até o local do acidente, viraram o carro e tiraram Danilo do volante. O carro, de modelo não informado e de cor vermelha, ficou com as rodas para cima.
Segundo testemunhas, o aposentado ficou preso no cinto de segurança por pelo menos 10 minutos. O Samu foi ao local e reanimou o homem, mas ele acabou morrendo a caminho do hospital.
Homem morre após cair com carro em rio na Serra
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do aposentado foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A ex-mulher de Danilo e o ex-cunhado dele foram ao DML para fazer o reconhecimento da vítima e a liberação do corpo.
A Polícia Militar informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar elementos que vão ajudar a investigar o caso.
Com informações de André Falcão