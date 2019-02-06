Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Homem morre após cair com carro em rio na Serra

Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância do Samu

06 fev 2019 às 12:18

Um homem morreu após cair com o carro em um rio às margens da Avenida Norte Sul, entre os bairros Barcelona e Porto Canoa, na Serra, na manhã desta quarta-feira (06). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na descida de Barcelona.
Familiares que foram ao local reconheceram o carro e o modelo e disseram que o motorista é um aposentado, Danilo Carlos de Souza, de 74 anos. Ele mora em Maringá, um bairro próximo ao local do acidente, e familiares acreditam que ele tinha acabado de sair de casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Civil suspeita que ele tenha tido um mal súbito enquanto dirigia e caiu no rio. 
A Polícia Militar informou que dois soldados pularam na água para retirar o homem do carro. Um soldador viu a movimentação e pulou na água para ajudar os soldados. Eles remaram com uma canoa até o local do acidente, viraram o carro e tiraram Danilo do volante. O carro, de modelo não informado e de cor vermelha, ficou com as rodas para cima.
Segundo testemunhas, o aposentado ficou preso no cinto de segurança por pelo menos 10 minutos. O Samu foi ao local e reanimou o homem, mas ele acabou morrendo a caminho do hospital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do aposentado foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A ex-mulher de Danilo e o ex-cunhado dele foram ao DML para fazer o reconhecimento da vítima e a liberação do corpo.
A Polícia Militar informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar elementos que vão ajudar a investigar o caso. 
Com informações de André Falcão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados