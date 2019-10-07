Home
Homem morre ao manusear equipamento em empresa na Serra

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (7) em uma empresa de extintores de incêndio localizada na rodovia ES 010. O aparelho teria explodido nas mãos da vítima

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 10:18

 - Atualizado há 6 anos

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o caso Crédito: Bernardo Coutinho

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (7) ao manusear um equipamento em uma empresa de extintores de incêndio localizada na rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra. O aparelho teria explodido durante o manuseio.

Policiais civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) foram acionados na manhã desta segunda  para ir até o local. Mais informações em instantes.

Com informações de Isaac Ribeiro

