Homem morre ao manusear equipamento em empresa na Serra

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 10:18
- Atualizado há 6 anos
Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (7) ao manusear um equipamento em uma empresa de extintores de incêndio localizada na rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra. O aparelho teria explodido durante o manuseio.
Policiais civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) foram acionados na manhã desta segunda para ir até o local. Mais informações em instantes.
Com informações de Isaac Ribeiro
