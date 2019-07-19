Home
>
Grande Vitória
>
Homem morre afogado na Praia de Camburi em Vitória

Homem morre afogado na Praia de Camburi em Vitória

O óbito foi atestado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o corpo foi encaminhado do DML de Vitória

Gazeta Online

Publicado em 19 de julho de 2019 às 20:26

 - Atualizado há 6 anos

O homem, que não teve nome e idade reveladas, morreu afogado na manhã desta sexta-feira (19) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um homem morreu afogado na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento e um bombeiro chegou a fazer o resgate — junto a uma equipe de guarda-vidas que estava no local.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

O resgate da corporação foi acionado e os militares realizaram o procedimento de primeiros socorros na tentativa de ressuscitar a vítima, porém, sem sucesso. O óbito foi atestado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

> Estudante que morreu afogado na Ilha do Frade sonhava em ser do Exército

A Polícia Civil foi acionada e, questionada pelo Gazeta Online, informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O órgão disse que não tem autorização para passar o nome e idade da vítima.

CARACTERÍSTICAS

Um pastor que surfava no local afirmou que presenciou o momento do resgate e que a equipe teria ficado mais de uma hora tentando reanimar a vítima, mas que não conseguiram.

"É um senhor de cabelo grisalho, com o cabelo bem branco. Ele tem uma tatuagem de tubarão no braço esquerdo e a silhueta de um homem em movimento no ombro direito. Essa é a foto da prancha dele. Me comprometi com a equipe médica de tentar localizar a família", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

afogamento vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais