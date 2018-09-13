Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Mateus

Homem mantinha mãe em cárcere privado em Guriri

Suspeito também é acusado de sacar o dinheiro da aposentadoria da vítima, impedir que ela volte para sua casa em Goiás e ainda deixar a mãe passando fome
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 14:53

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 14:53

Caso foi registrado na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 45 anos acusado de manter em cárcere privado a própria mãe, uma idosa de 71 anos, em Guriri, São Mateus, foi encaminhado para a delegacia após a denúncia de um neto da vítima. O suspeito ainda impedia que a mãe voltasse para sua casa, em Goiás, e ficava com o cartão de banco dela para sacar o dinheiro da aposentadoria para ele. A vítima também acusa o filho de deixá-la passando fome.
Os policiais militares que atenderam a ocorrência foram recebidos pelo neto da idosa, que contou que o tio mantém sua avó trancada em casa e não permite que ela viaje para Goiânia, onde ela tem casa e familiares. A mãe do acusado confirmou que o filho fica com seu cartão de banco e usa o dinheiro da sua aposentadoria para gastar com ele.
Ainda segundo a PM, a vítima contou para os militares que passa fome, porque o filho não traz alimentos para casa. Para conseguir comer, ela alegou que precisa da ajuda de vizinhos. Questionado pelos militares, o suspeito confirmou que não permite que sua mãe deixe a casa porque tem medo que seu sobrinho, que fez a denúncia, se apodere da aposentadoria dela.
Todos foram encaminhados para 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A assessoria da Polícia Civil foi procurada, mas até o fechamento desta reportagem não respondeu se o suspeito foi autuado e preso ou se foi liberado.
Homem mantinha mãe em cárcere privado em Guriri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados