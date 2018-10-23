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Violência contra a mulher

Homem esfaqueia esposa e é preso em São Gabriel da Palha

Acusado foi encontrado pela polícia com as mãos ainda sujas de sangue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 21:58

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 21:58

Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte
Um homem de 31 anos foi preso acusado de esfaquear a mulher em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (21). Ele foi flagrado pela Polícia Militar com as mãos sujas de sangue, chegou a negar o crime, mas foi preso. O nome dele não é revelado para preservar a identidade da vítima, que sobreviveu ao ferimento.
De acordo com o subcomandante da 3ª Companhia/2º Batalhão, tenente Lima, os policiais estiveram no local da tentativa de homicídio após uma denúncia de moradores. Ao chegar à casa, a vítima, de 31 anos, era socorrida por uma ambulância municipal. Ela revelou aos militares que seu companheiro a agrediu com golpes de faca.
Buscas foram realizadas na região e o suspeito foi encontrado perto da casa da mulher. Ele estava com as mãos sujas de sangue, mas tentou negar as acusações. Ainda de acordo com o tenente Lima, o acusado tem diversas passagens pela polícia. Ele foi levado para a Delegacia de Barra de São Francisco. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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