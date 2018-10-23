Homem esfaqueia esposa e é preso em São Gabriel da Palha

Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte

Um homem de 31 anos foi preso acusado de esfaquear a mulher em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (21). Ele foi flagrado pela Polícia Militar com as mãos sujas de sangue, chegou a negar o crime, mas foi preso. O nome dele não é revelado para preservar a identidade da vítima, que sobreviveu ao ferimento.

De acordo com o subcomandante da 3ª Companhia/2º Batalhão, tenente Lima, os policiais estiveram no local da tentativa de homicídio após uma denúncia de moradores. Ao chegar à casa, a vítima, de 31 anos, era socorrida por uma ambulância municipal. Ela revelou aos militares que seu companheiro a agrediu com golpes de faca.