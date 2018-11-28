Homem enganado por amante no ES tem indenização negada

De acordo com o, a mulher chegou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o caso para a esposa, caso se não recebesse mais dinheiro. Diante das ameaças, o homem depositava valores altos na conta amante. Porém, ele descobriu que a gravidez do caso extraconjugal nunca existiu. Após descobrir a mentira, o homem chegou a contar à esposa sobre o ocorrido.