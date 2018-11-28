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Justiça

Homem enganado por amante no ES tem indenização negada

Segundo o autor da ação, a amante inventou uma gestação para extorqui-lo dizendo que pagaria despesas médicas; se ele não desse dinheiro, ela divulgaria a relação secreta

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 20:18
Autoteste foi aprovado recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Reprodução
Após acreditar em uma falsa gravidez da amante, um homem acionou a Justiça para processá-la. O motivo seria que a mulher estaria usando a suposta gestação para extorqui-lo, com a justificativa de que usaria o dinheiro em despesas médicas.  
> Mulher vai receber indenização após queda em supermercado de Vila Velha
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a mulher chegou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o caso para a esposa, caso se não recebesse mais dinheiro. Diante das ameaças, o homem depositava valores altos na conta amante. Porém, ele descobriu que a gravidez do caso extraconjugal nunca existiu. Após descobrir a mentira, o homem chegou a contar à esposa sobre o ocorrido.
> Capixaba terá que pagar R$ 3 mil por perturbar o casamento de colega 
O homem entrou na Justiça para solicitar o bloqueio do valor extorquido das contas bancárias da mulher e pediu indenização por danos morais. 
> Capixaba vai receber R$ 4 mil após ter compra de celular cancelada
Após cuidadosa análise dos documentos trazidos aos autos, entendo que não há comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo requerente, pois o mesmo traz tão somente solicitações de transferências de valores, explica o juiz da 3° Vara Cível de Serra.
> Atendente xinga cliente durante cobrança: "Filho da p***, caloteiro"
Os pedidos foram negados pelo magistrado, devido à falta de provas contra a mulher.
 
 

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