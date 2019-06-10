Homem é vítima de bala perdida no bairro de Itanguá

E a onda de violência que assolou o bairro de Itanguá, em Cariacica, não deu um minuto de trégua no fim de semana. Na tarde de domingo (9), um catador de materiais recicláveis foi vítima de uma bala perdida. O homem, de 38 anos, levou um disparo na nuca. A bala ficou alojada na região. Até o fechamento da reportagem, ele encontrava-se lúcido e continuava internado no Hospital São Lucas, em Vitória, à espera de uma cirurgia de emergência.





três homens foram mortos e um adolescente baleado durante um ataque no bairro. Comenta-se na região que os crimes podem fazer parte de uma disputa pelo tráfico de drogas em Itanguá. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o catador de materiais recicláveis foi atingido por uma bala perdida. A polícia civil acredita que a tentativa de homicido não tem ligação com a onda de crimes que está ocorrendo no local. Na noite de sábado (8),. Comenta-se na região que os crimes podem fazer parte de uma disputa pelo tráfico de drogas em Itanguá.

O CRIME





O catador de materiais recicláveis estava acompanhado da mulher, de 47 anos, na hora do crime, que aconteceu por volta das 12h30 na Rua São Jorge, próximo a uma loja de material de construção. Moradores de Mata da Praia (região próxima a Itanguá), eles estavam com um carrinho de mão e indo para o trabalho.

Em uma ladeira próxima à rua, eles avistaram um carro na contramão, provavelmente perseguidos por uma moto, que contava com duas pessoas. Três disparos foram feitos e um deles atingiu a têmpora esquerda da vítima. Os tiros foram desferidos pelos motoqueiros.

Ele foi socorrido por moradores do bairro e levado ao Pronto Socorro de Itacibá. Após a polícia ser acionada, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Em conversa com a reportagem, a mulher da vítima afirmou que Itanguá está passando por momentos de violência e medo. Disse também que tiroteios acontecem com frequência na região e afirmou que o policiamento no local está deficiente.