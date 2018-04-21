Homem é preso durante cirurgia do filho de 2 anos na Praia da Costa

Jeferson foi preso pela Guarda Municipal de Vila Velha neste sábado (21) Crédito: Arquivo Pessoal

Um pai que tinha acabado de deixar o filho e a esposa no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso acusado de cometer um roubo nas proximidades do local na manhã deste sábado (21). De acordo com a esposa, o ladrilheiro Jefferson Barbosa da Silva, de 27 anos, estava esperando o término da cirurgia do filho, de 2 anos, quando foi detido pela Guarda Municipal.

Em entrevista ao Gazeta Online, a esposa, Talita Barcelos Coutinho, explicou que o casal foi internar o filho por volta das 6h40. O pai, preocupado com o procedimento, teria saído do hospital para "espairecer a cabeça". Após a criança ser sedada, segundo a mãe, os batimentos cardíacos teriam diminuído.

A mulher, segundo o próprio relato, ligou preocupada para o marido para contar o que tinha acontecido. Jefferson, então, teria saído desesperado, correndo pelas ruas ao redor do hospital. Próximo ao local, um rapaz tinha terminado de ser assaltado. Ao ver Jefferson correndo, os agentes da Guarda Municipal deram voz de prisão e o levaram para a Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia.

"O moço que foi assaltado ainda falou para a guarda que era ele mesmo (o assaltante). Mas como pode ser ele, se estava com roupa diferente? Não tinha como ele ir pra casa, trocar de roupa e depois voltar. O carro dele ficou aqui no estacionamento do hospital", explicou.

De acordo com o advogado da família, Ailton Ribeiro da Silva, a prisão foi ilegal. Ele afirma que a autoridade policial - no caso, o delegado - não tomou providências para verificar se seu cliente era realmente o assaltante, como ter localizado a bicicleta que a vítima disse que o criminoso usou para cometer o crime e ter solicitado imagens das câmera do hospital para confirmar se Jefferson tinha trocado de roupa, já que a vítima relatou em depoimento que ele não portava as mesmas vestimenta da hora que foi detido.

Ele levou o filho e a esposa ao hospital de carro. A vítima disse que foi abordada por um homem de bicicleta. Ele estava com uma roupa verde, ele disse que ele estava com outra roupa. Ou seja, não era meu cliente. Tem filmagem com ele com essa roupa dentro do hospital. Cadê a bicicleta, cadê a roupa?, questionou o advogado.

GRAVAÇÕES INTERNAS

Ailton Ribeiro levou o Boletim de Ocorrência até o hospital para pedir as imagens das câmeras de segurança, porém, as imagens não foram cedidas, pois a equipe de informática do local só trabalha de segunda a sexta-feira. Entretanto, afirma que o erro da delegacia já se configurou, pois o cliente possui residência física, e trabalho formal registrado em carteira, informações que foram segundo ele também ignoradas.

Se o Estado tivesse dado provimento legal, verificado que a prisão é ilegal com as provas que eu trouxe iria relaxar a prisão para depois apurar os fatos, mas isso não foi feito. Meu cliente é primário, com residência física e trabalho lícito comprovado em carteira. Estão colocando um trabalhar no presídio para responder uma ação penal", disse.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a assessoria da Polícia Civil do Espírito Santo informou que Jefferson foi autuado por roubo e posse de drogas para consumo. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Sobre as alegações do advogado que a prisão foi ilegal, informou que o caso vai seguir sob investigação.