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Fiscalização na BR 101

Homem é preso dirigindo com carteira falsa em Itapemirim

Segundo a PRF, questionado, o homem confessou ter comprado a habilitação por R$ 800,00, em Curitiba, no Paraná

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 11:28
Homem é preso dirigindo com carteira de habilitação falsa em Itapemirim Crédito: PRF | Divulgação
Um homem de 38 anos foi preso após digirir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde deste domingo (18), no quilômetro 414 da rodovia.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faziam fiscalização no trecho quando abordaram um carro - Toyota Hilux. Ao serem solicitados os documentos, o suposto motorista teria entregue a CNH e, apreensivo, informado que estava sem o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Após consultadas ao sistema, policiais verificaram a falsidade do documento.
Segundo a PRF, questionado, o homem confessou ter comprado a habilitação por R$ 800,00, em Curitiba, no Paraná. O suspeito, juntamente com a carteira e o veículo foram encaminhados para a delegacia. Não há informações se o homem foi preso.
> CNH Social: nova etapa vai emitir 2,5 mil carteiras de graça no ES
 

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