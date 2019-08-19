Homem é preso dirigindo com carteira falsa em Itapemirim

Um homem de 38 anos foi preso após digirir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde deste domingo (18), no quilômetro 414 da rodovia.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faziam fiscalização no trecho quando abordaram um carro - Toyota Hilux. Ao serem solicitados os documentos, o suposto motorista teria entregue a CNH e, apreensivo, informado que estava sem o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Após consultadas ao sistema, policiais verificaram a falsidade do documento.
Segundo a PRF, questionado, o homem confessou ter comprado a habilitação por R$ 800,00, em Curitiba, no Paraná. O suspeito, juntamente com a carteira e o veículo foram encaminhados para a delegacia. Não há informações se o homem foi preso.