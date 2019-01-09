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Perseguição

Homem é detido com crack, cocaína e maconha na Serra

PM apreendeu indivíduo com maconha, crack e cocaína na Serra
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 jan 2019 às 19:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 19:44

Drogas e dinheiros apreendidos pela PM no bairro Eldorado, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 20 anos foi detido durante patrulhamento de policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Eldorado, na Serra. Com ele, foram encontrados 89 buchas de maconha, 39 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 130 em espécie.
Os militares, em uma viatura, passavam pela Avenida Martin Pescador quando perceberam o nervosismo do indivíduo, que tentou fugir em uma motocicleta ao perceber a aproximação.
Os policiais começaram, então, uma perseguição. O suspeito abandonou a moto e tentou continuar a fuga a pé, porém foi alcançado ao tentar pular um muro. Ele foi detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.

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