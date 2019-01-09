Homem é detido com crack, cocaína e maconha na Serra

Um jovem de 20 anos foi detido durante patrulhamento de policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Eldorado, na Serra. Com ele, foram encontrados 89 buchas de maconha, 39 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 130 em espécie.
Os militares, em uma viatura, passavam pela Avenida Martin Pescador quando perceberam o nervosismo do indivíduo, que tentou fugir em uma motocicleta ao perceber a aproximação.
Os policiais começaram, então, uma perseguição. O suspeito abandonou a moto e tentou continuar a fuga a pé, porém foi alcançado ao tentar pular um muro. Ele foi detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.