Homem é detido com crack, cocaína e maconha na Serra

Drogas e dinheiros apreendidos pela PM no bairro Eldorado, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 20 anos foi detido durante patrulhamento de policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Eldorado, na Serra. Com ele, foram encontrados 89 buchas de maconha, 39 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 130 em espécie.

Os militares, em uma viatura, passavam pela Avenida Martin Pescador quando perceberam o nervosismo do indivíduo, que tentou fugir em uma motocicleta ao perceber a aproximação.