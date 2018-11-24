Homem é baleado após tentar tirar arma e xingar PMs em abordagem

Homem é baleado após xingar policiais durante abordagem em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp

Um suspeito de 19 anos foi baleado no tórax durante uma abordagem policial no bairro Juparanã, em Linhares, região Norte do Estado, em um local conhecido como Invasão. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o acusado tem diversas passagens pela polícia e seria um conhecido traficante da região. Ele teria xingado os policiais e tentado tirar a arma de um soldado. A pistola acabou disparando e acertou o jovem.

A PM informou que os militares foram ao bairro para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no local e dar voz de abordagem a dois suspeitos, um deles tentou fugir e se desfez de um objeto, mas foi alcançado. Durante a abordagem, o outro acusado ficou agressivo e teria dito que não tem medo de polícia, que polícia também morre e que antes de morrer, ele mataria.

De acordo com a PM, em seguida o criminoso teria se virado para o soldado que segurava uma arma para fazer a contenção dos dois, deu um soco no ombro do policial e tentou tirar a arma que ele segurava. Foi quando a arma disparou e o tiro acertou o tórax do suspeito, conforme informaram os militares.

Foi solicitado apoio policial e do Corpo de Bombeiros para atender o jovem. Uma viatura chegou e ficou no local enquanto os policiais socorreram o ferido em outra radiopatrulha, segundo eles pelo risco à segurança em aguardar o bombeiro pelo lugar ser perigoso.

O suspeito foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), onde recebeu atendimento médico e permanece sob escolta policial. A arma do soldado foi entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares e o militar prestou esclarecimentos ao delegado.

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