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Acidente

Homem é atropelado em avenida de Vitória

Vítima foi socorrida e encaminhada ao São Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 15:03

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 15:03

O atropelamento aconteceu na manhã deste sábado (15) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, defronte ao INSS Crédito: Rita Benezath
Um homem foi atropelado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, na manhã deste sábado (15).
Segundo uma mulher que estava de carona no veículo que atingiu o pedestre, ele atravessou a rua um pouco desnorteado, fora da faixa e enquanto o sinal estava verde para os veículos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para fazer o resgate da vítima, o homem foi conduzido para atendimento médico no Hospital São Lucas, também em Vitória. A corporação foi acionada por volta das 10h20 desta manhã.
A Guarda Municipal de Vitória, e a Polícia Militar também estiveram no local para auxiliar no atendimento da ocorrência.
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