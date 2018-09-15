Homem é atropelado em avenida de Vitória

Um homem foi atropelado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória, na manhã deste sábado (15).
Segundo uma mulher que estava de carona no veículo que atingiu o pedestre, ele atravessou a rua um pouco desnorteado, fora da faixa e enquanto o sinal estava verde para os veículos.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para fazer o resgate da vítima, o homem foi conduzido para atendimento médico no Hospital São Lucas, também em Vitória. A corporação foi acionada por volta das 10h20 desta manhã.
A Guarda Municipal de Vitória, e a Polícia Militar também estiveram no local para auxiliar no atendimento da ocorrência.
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