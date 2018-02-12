Homem é assassinado em Manguinhos, na Serra

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros e outras quatro pessoas foram atingidas por balas perdidas, na noite deste domingo (11), por volta das 23h40, em Manguinhos, na Serra.
O alvo dos criminosos era Waldir Benaia de Souza, que foi executado na frente de diversas pessoas que curtiam o carnaval no local. Porém, outros dois homens, de 18 e 27 anos, além de duas mulheres, de 44 e 24 anos, também acabaram atingidos por balas perdidas. A mulher de 24 anos está em situação grave no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
De acordo com testemunhas, cerca de 300 a 400 pessoas ainda curtiam a folia no local e o bloco oficial havia encerrado o desfile momentos antes do crime. Waldir saiu de um restaurante com a esposa e seguia para o carro, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles já chegou atirando.
Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, um familiar contou que a vítima também estava armada, mas sequer teve tempo de reagir. Ao levar um tiro nas costas, Waldir caiu e acabou sendo atingido por vários disparos na cabeça. Os assassinos ainda teriam levado a arma que Waldir portava antes de fugirem.
Um vendedor de coco, de 36 anos, contou que viu o momento da execução e chegou a correr para o mar, com o intuito de se proteger.
Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Uns 12 ou 13. Na hora eu corri. O cara matou ele e ainda pegou a arma da vítima. Eu me escondi lá dentro do mar. Foi uma correria grande, um desespero
No meio dessa correria, os feridos foram aparecendo. Cerca de 10 minutos após o crime, uma viatura da PM conseguiu acessar o local e socorreu a vítima mais grave, a jovem de 24 anos, que levou um tiro no rosto.
Segundo as testemunhas e uma das vítimas, no momento da execução, não havia policiamento no local. Um vendedor ambulante, de 38 anos, contou que trabalha há 16 anos no carnaval de Manguinhos e nunca havia passado por isso.
Não tinha polícia aqui mais. Tinham umas 300 a 400 pessoas. Era muita gente e foram muitos tiros. Mais de 10 com certeza. Na hora eu deitei no chão e foi uma correria e um pânico muito grandes
Das quatro vítimas de bala perdida, três permanecem internadas. O estudante, de 18 anos, atingido no ombro, e a mulher de 44 receberam alta e já estão em casa. O homem de 27 anos segue internado, mas o quadro é estável. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.
PROGRAMAÇÃO DA FOLIA PERMANECE
Em nota ao Gazeta Onlne, a Prefeitura da Serra garantiu que a programação de Carnaval está mantida. "A Secretaria Municipal de Defesa Social da Serra informa que a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, salva-vidas, fiscais de postura, a secretaria de Meio Ambiente vão continuar trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para dar suporte a organização e segurança das programações. O município pede que a Polícia Militar reforce a segurança e que a Polícia Civil seja ágil nas investigações das ocorrências e punição dos envolvidos".
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que Manguinhos recebe patrulhamento ostensivo e preventivo diuturnamente. Pontos de bloqueio e abordagens tem sido realizados com frequência no balneário que, inclusive, desde o dia 26 de dezembro recebeu reforço no policiamento com a Operação Verão, que visa levar mais segurança para a população durante o período de alta temporada do verão e Carnaval, nos principais balneários do Espírito Santo.