Homem é assassinado em Manguinhos, na Serra

Crédito: Internauta | WhatsApp

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros e outras quatro pessoas foram atingidas por balas perdidas, na noite deste domingo (11), por volta das 23h40, em Manguinhos , na Serra

O alvo dos criminosos era Waldir Benaia de Souza, que foi executado na frente de diversas pessoas que curtiam o carnaval no local. Porém, outros dois homens, de 18 e 27 anos, além de duas mulheres, de 44 e 24 anos, também acabaram atingidos por balas perdidas. A mulher de 24 anos está em situação grave no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.

De acordo com testemunhas, cerca de 300 a 400 pessoas ainda curtiam a folia no local e o bloco oficial havia encerrado o desfile momentos antes do crime. Waldir saiu de um restaurante com a esposa e seguia para o carro, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles já chegou atirando.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, um familiar contou que a vítima também estava armada, mas sequer teve tempo de reagir. Ao levar um tiro nas costas, Waldir caiu e acabou sendo atingido por vários disparos na cabeça. Os assassinos ainda teriam levado a arma que Waldir portava antes de fugirem.

Um vendedor de coco, de 36 anos, contou que viu o momento da execução e chegou a correr para o mar, com o intuito de se proteger.

Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Uns 12 ou 13. Na hora eu corri. O cara matou ele e ainda pegou a arma da vítima. Eu me escondi lá dentro do mar. Foi uma correria grande, um desespero Ambulante que testemunhou crime

No meio dessa correria, os feridos foram aparecendo. Cerca de 10 minutos após o crime, uma viatura da PM conseguiu acessar o local e socorreu a vítima mais grave, a jovem de 24 anos, que levou um tiro no rosto.

Segundo as testemunhas e uma das vítimas, no momento da execução, não havia policiamento no local. Um vendedor ambulante, de 38 anos, contou que trabalha há 16 anos no carnaval de Manguinhos e nunca havia passado por isso.

Não tinha polícia aqui mais. Tinham umas 300 a 400 pessoas. Era muita gente e foram muitos tiros. Mais de 10 com certeza. Na hora eu deitei no chão e foi uma correria e um pânico muito grandes Testemunha

Das quatro vítimas de bala perdida, três permanecem internadas. O estudante, de 18 anos, atingido no ombro, e a mulher de 44 receberam alta e já estão em casa. O homem de 27 anos segue internado, mas o quadro é estável. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

PROGRAMAÇÃO DA FOLIA PERMANECE

Em nota ao Gazeta Onlne, a Prefeitura da Serra garantiu que a programação de Carnaval está mantida. "A Secretaria Municipal de Defesa Social da Serra informa que a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, salva-vidas, fiscais de postura, a secretaria de Meio Ambiente vão continuar trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para dar suporte a organização e segurança das programações. O município pede que a Polícia Militar reforce a segurança e que a Polícia Civil seja ágil nas investigações das ocorrências e punição dos envolvidos".

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que Manguinhos recebe patrulhamento ostensivo e preventivo diuturnamente. Pontos de bloqueio e abordagens tem sido realizados com frequência no balneário que, inclusive, desde o dia 26 de dezembro recebeu reforço no policiamento com a Operação Verão, que visa levar mais segurança para a população durante o período de alta temporada do verão e Carnaval, nos principais balneários do Espírito Santo.