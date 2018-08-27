Homem é acusado de estuprar menino de 5 anos em Marilândia

Caso foi registrado em Marilândia Crédito: Divulgação/PMM

Um homem, que não teve a idade informada, foi preso acusado de estuprar um menino de apenas 5 anos em Marilândia , região Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (26). O crime teria acontecido na casa onde a vítima mora com a mãe de favor. O suspeito também reside no mesmo local.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe contou que sentiu falta do filho durante a tarde e, pouco depois, o menino saiu assustado do quarto com o homem. Todos eles moram de favor na residência e o acusado não é parente da vítima.

A mãe questionou o filho, que disse apenas que estava fazendo bagunça com o homem. Porém, ela percebeu que a bermuda do menino estava do avesso. Ela chamou a PM. Os militares conversaram com a vítima e descobriram que ela foi estuprada pelo acusado. Segundo os policiais, a criança estava visivelmente abalada.

Questionado pelos PMs, o suspeito negou o abuso sexual. Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. O bairro onde aconteceu o crime não será informado para preservar a identidade da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido prestou esclarecimentos e foi liberado. "O caso segue sob investigação da delegacia do município e informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração", ressalta a nota.