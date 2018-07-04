Homem de 58 anos é morto a tiros em bar de Linhares

Homicídio em Linhares Crédito: Reprodução

Um homem de 58 anos foi assassinado em um bar localizado no bairro Aviso, em Linhares, no começo da tarde desta quarta-feira (04). Mário Bonfim da Silva estava sentado no bar quando dois criminosos em uma moto estacionaram em frente ao local. Um deles desceu do veículo, entrou no bar, atirou na vítima e voltou para a moto, onde o comparsa o esperava. Em seguida, eles fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, ainda não é possível saber a motivação do crime e quem são os criminosos, pois eles estavam de capacete. Uma câmera de videomonitoramento flagrou quando a moto com os acusados chegou no local e gravou toda a ação dos criminosos.

O homicídio aconteceu por volta de 12h e assustou os frequentadores do bar. As imagens mostram quando as pessoas que estão no local começam a correr após os disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que foram disparados pelo menos quatro tiros contra a vítima.