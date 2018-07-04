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Homem de 58 anos é morto a tiros em bar de Linhares

Mário Bonfim da Silva, de 58 anos, estava no local quando dois suspeitos em uma moto chegaram. Um deles desceu do veículo, entrou no bar, atirou na vítima e depois fugiu com o comparsa. O crime aconteceu no bairro Aviso, por volta do meio-dia

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 18:39
Homicídio em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem de 58 anos foi assassinado em um bar localizado no bairro Aviso, em Linhares, no começo da tarde desta quarta-feira (04). Mário Bonfim da Silva estava sentado no bar quando dois criminosos em uma moto estacionaram em frente ao local. Um deles desceu do veículo, entrou no bar, atirou na vítima e voltou para a moto, onde o comparsa o esperava. Em seguida, eles fugiram.
De acordo com a Polícia Militar, ainda não é possível saber a motivação do crime e quem são os criminosos, pois eles estavam de capacete. Uma câmera de videomonitoramento flagrou quando a moto com os acusados chegou no local e gravou toda a ação dos criminosos.
O homicídio aconteceu por volta de 12h e assustou os frequentadores do bar. As imagens mostram quando as pessoas que estão no local começam a correr após os disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que foram disparados pelo menos quatro tiros contra a vítima.
O caso agora será investigado pela Polícia Civil, na 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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