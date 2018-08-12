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Tiro na perna

Homem com garrucha tenta matar jovem em Pancas

Populares não queriam socorrer a vítima com medo do atirador voltar ao local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 21:29

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 21:29

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Um jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira (10), na localidade de Alto Pancas, em Pancas, região Noroeste do Estado. A vítima foi surpreendida por um homem de capacete e com uma garrucha quando seguia a pé por uma fazenda. O suspeito atirou duas vezes e um tiro atingiu a perna direita do rapaz.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a tentativa de homicídio em uma propriedade rural, onde um indivíduo havia sido baleado na perna mas nenhum popular queria socorrê-lo, com medo de o atirador voltar ao local.
DINÂMICA DO CRIME
Quando a viatura chegou à fazenda, a vítima pediu para ser socorrida e os militares a encaminharam para o hospital da cidade. No trajeto, o jovem contou que estava indo para a sua casa quando o suspeito saiu de um matagal usando um capacete e com uma garrucha nas mãos. A vítima disse que começou a correr e o acusado atirou duas vezes, sendo que um disparo acertou a perna direita do jovem e o segundo disparo não o atingiu.
FUGA
Mesmo baleada, a vítima não parou de correr, com medo de ser atingida por mais disparos de arma de fogo. Em seguida, o atirador fugiu. Como a ação foi rápida e o suspeito estava de capacete, o jovem não conseguiu ver quem atirou contra ele. Além disso, falou para os policiais que não tem problema com ninguém da região.
O jovem foi socorrido no hospital de Pancas, mas depois foi transferido para um hospital de Colatina. Os militares realizaram buscas na região de Alto Pancas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

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