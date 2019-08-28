É crime

Homem cai de parapente no Morro do Moreno em Vila Velha

O homem desceu da árvore com ajuda da vizinhança; voar de parapente no Morro do Moreno é crime, já que local não tem autorização para a prática do esporte

Homem caiu de parapente em mata na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um homem ainda não identificado caiu ao voar de parapente em uma área proibida do Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 12 horas desta quarta-feira (28). O acidente aconteceu na área de mata do parque, atrás do Centro de Reabilitação Física do Espirito Santo (Crefes).

O Corpo de Bombeiros não atendeu a ocorrência, e populares informaram à reportagem da TV Gazeta — que esteve no local — que o rapaz conseguiu descer com o auxílio de algumas pessoas que viram o acidente. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dele.

Homem caiu em área de mata do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta

De acordo com o diretor técnico da Federação Capixaba de Voo Livre, Henrique Frasson, operadores da Central de Videomonitoramento de Vila Velha, que acionaram o Corpo de Bombeiros, logo depois teriam recebido outra ligação cancelando o acionamento.

O homem teria fugido do local sem receber atendimento porque foi flagrado na prática de um crime, já que é proibido realizar voos de parapente no local.

VOAR DE PARAPENTE NO MORRO DO MORENO É CRIME

Conforme informou Marx Loureiro, presidente da Associação de Voo Livre do Espírito Santo (Avles), voar de parapente no Morro do Moreno é considerado crime, e quem for pego desrespeitando a regra pode pagar multa e até ser preso.

"Estamos tentando regulamentar a rampa do Morro do Moreno, mas, por enquanto, quem está voando por lá são pilotos sem habilitação — principalmente com voo duplo, com passageiro, que é o mais grave. A federação não tem poder de punir os atletas não-federados. Os federados estão conscientes. Sempre estou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e com a Infraero sobre pessoas que estão voando em áreas proibidas. Entendemos que é um desrespeito", disse.

FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL

Uma das brechas que os pilotos não-federados estão encontrando para voar de parapente na rampa do Morro do Moreno é a falta de sinalização no local. "Aproveitamos para pedir uma placa para colocar lá no local. Queremos fazer um trabalho em conjunto com os órgãos para fomentar o turismo no parque e, enquanto não é permitido, local precisa ter sinalização", afirmou Marx.

Imagina um piloto de avião de grande porte que só vê os intrumentos... Praticamente não vê nada. Imagina uma colisão? É um risco iminente. Estamos brigando com as pessoas quando encontramos grupos tirando sarro da federação. Mas eles estão conscientes de que não pode voar ali Marx Loureiro, presidente da Avles •

O presidente explica que, desde janeiro deste ano, entrou uma lei da Anac em vigor — a RBAC 103 — que diz que o voo livre não pode ser praticado em qualquer lugar. Hoje, somente onde é regulamentado. "O Morro do Moreno fica de frente para a aproximação das aeronaves para nova pista do Aeroporto de Vitória. Quem voa ali, está infringindo a lei, voando dentro do espaço aéreo restrito. Quem voa ali está colocando em risco a aviação civil", completou Loureiro.

Na Grande Vitória, como informou Marx, a federação só consegue permissões provisórias para voos de parapente — em competições e eventos da categoria. "Este é o primeiro ano que a lei está em vigor, então respeitamos as regras e pedimos as permissões necessárias antes de qualquer coisa", finalizou.

Estamos pleiteando que se voe abaixo das antenas e no ambiente de área de sombra, até a altura dos prédios, porque é uma área que os aviões não vão chegar Marx Loureiro, presidente da Avles •

A Prefeitura de Vila Velha foi questionada sobre a falta de sinalização no local, mas não respondeu até a publicação desta matéria — que será atualizada assim que a reportagem for respondida.

