Homem atropela mãe e quatro filhos na Av. Carlos Lindenberg e foge

Fiat Premio atropelou uma mãe e seus quatro filhos. Motorista fugiu do local Crédito: Foto Internauta

Um carro atropelou uma mãe e seus três filhos, na noite de sábado (24), na Av. Carlos Lindenberg, na altura do Posto 7, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o condutor do Fiat Premio apresentava sinais de embriaguez ao sair do veículo e abandonar o local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

O veículo pertence a uma mulher, apesar de um homem estar dirigindo o Fiat no momento do acidente. Ele saiu do carro cambaleando, largou a chave na ignição e fugiu, disseram os espectadores.

Daniele Conceição Menezes Vasconcelos, 30, estava com os filhos Davi Menezes Santana, 6 anos, Rebeca Menezes Santana, 3, e Raissa Menezes Santana, 2. A polícia não soube informar se a família estava na calçada ou na rua, no momento do acidente, que aconteceu por volta das 19h.

As vítimas foram atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros e levados para hospitais da Grande Vitória. Rebeca é a que está em pior situação. Ela foi conduzida para o Hospital Infantil de Vitória em estado gravíssimo.

Daniele foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital, com escoriações na boca, queixo e joelho direito. Raissa e Davi foram levados para o Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A menina estava com escoriações no rosto e cabeça. A situação do menino não foi informada pela polícia.