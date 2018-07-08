Homem armado invade casa da ex-mulher e é preso em Colatina

Dois homens foram presos na tarde deste sábado (07), em Colatina, no Noroeste do Estado, pois invadiram uma residência no bairro Vicente Soela III e pretendiam assassinar uma mulher. Um dos suspeitos, Sidiglei Soares Pardim, de 30 anos, é ex-companheiro da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento e estava revoltado porque a ex-mulher não permitia que ele visse o filho do casal.

Segundo a Polícia Militar, a vítima ligou para o Ciodes-190 e informou que dois homens tentavam invadir sua casa, sendo que um deles estava armado e fazia ameaças. Uma viatura foi até o local e os acusados tentaram fugir usando uma moto. No entanto, os militares alcançaram os dois suspeitos, que receberam voz de prisão.

Na cintura de Sidiglei foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, com quatro munições intactas. O outro acusado foi identificado como José Nilson Maia da Silva, de 25 anos. De acordo com a PM, ele dava cobertura para a ação de Sidiglei.