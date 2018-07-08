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Fim do relacionamento

Homem armado invade casa da ex-mulher e é preso em Colatina

Sidiglei Soares Pardim pretendia matar a ex-companheira, em Colatina, por não aceitar o fim da relação e por ela não permitir que o acusado visse o filho do casal

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 21:01
Dois homens foram presos na tarde deste sábado (07), em Colatina, no Noroeste do Estado, pois invadiram uma residência no bairro Vicente Soela III e pretendiam assassinar uma mulher. Um dos suspeitos, Sidiglei Soares Pardim, de 30 anos, é ex-companheiro da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento e estava revoltado porque a ex-mulher não permitia que ele visse o filho do casal.
Segundo a Polícia Militar, a vítima ligou para o Ciodes-190 e informou que dois homens tentavam invadir sua casa, sendo que um deles estava armado e fazia ameaças. Uma viatura foi até o local e os acusados tentaram fugir usando uma moto. No entanto, os militares alcançaram os dois suspeitos, que receberam voz de prisão.
Na cintura de Sidiglei foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, com quatro munições intactas. O outro acusado foi identificado como José Nilson Maia da Silva, de 25 anos. De acordo com a PM, ele dava cobertura para a ação de Sidiglei.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

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