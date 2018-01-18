Hilário revelou que mandou matar assassino do pai de Milena, diz amiga

Hilário revelou para Milena, durante jantar, que tinha mandado matar o assassino do pai dela Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o depoimento, a testemunha e o antigo casal estavam na casa de uma outra amiga durante um jantar na Mata da Praia, em Vitória, quando Hilário olhou para Milena e afirmou:

Milena, você sabe que quem mandou matar o assassino do seu pai fui eu, né?

ASSÉDIOS

A primeira vez ocorreu quando Milena morava em São Paulo e, na época, seria realizada uma festa para a filha do acusado. Frasson teria ido ao escritório da amiga de Milena para deixar o convite para a festa infantil. Como ela não estava, o envelope foi entregue a sua assistente. "Minha secretária recebeu o convite e recebeu a orientação de Hilário para dizer que eu era linda. Ao abrir o convite em casa, estava escrito que eu era linda", relatou.

Na segunda ocasião, já em Vitória, a amiga de Milena estava na porta da escola onde seus filhos estudavam, com roupa de academia. Foi quando Hilário tirou uma foto da amiga, com short curto e a colocou no grupo dos pais da escola, com a seguinte indagação: "O que será que ela está pensando?". Grupo do qual Milena fazia parte.

Em uma terceira ocasião, a amiga encontrou com Hilário na escola e disse a ele que iria se casar. Foi quando o policial civil falou: "Nossa, um desperdício uma mulher dessa se casar". Ela relatou ainda que chegou a contar para a médica assassinada o que estava acontecendo, logo após sair do grupo de pais da escola em decorrência das ações de Hilário. "Ela afirmou que não teria sido a primeira vez que ele havia feito isso que ele fazia esse tipo de brincadeira", contou a amiga, destacando que o terceiro assédio ela não contou para Milena.

AGRESSÕES FÍSICAS

A amiga da médica confirmou ainda em seu depoimento que Milena relatou a ela que que sofreu agressões físicas e emocionais por parte do acusado Hilário e que era seguida por ele. "Milena pedia para não conversar pelo WhatsApp, pois ele estava clonado", relatou.

Disse ainda que "tinha pavor de Hilário" e que após a morte da médica chegou a ficar três dias sem sair de casa. "Todas as vezes que estive na escola, quando o Hilário ia buscar as filhas, ele estava armado, com a arma à mostra", relatou em depoimento a amiga.

OUTRO LADO

O advogado Homero Mafra considera "leviana" as afirmações prestadas por uma amiga da médica assassinada, de que o policial civil teria dito que "mandou matar o assassino do seu sogro". "O depoimento desta testemunha foi parcial, sem equilíbrio", destaca Mafra. Acrescenta que não tem informações de que a Polícia Civil teria enviado provas para a Delegacia de Fundão, para ajudar no inquérito que investiga o assassinato da morte do pai de Milena. "Não temos informações sobre o assunto e Hilário também não foi intimado", disse.