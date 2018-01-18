Hilário revelou que mandou matar assassino do pai de Milena, diz amiga

A mesma amiga de Milena Gottardi, que disse em depoimento que foi assediada pelo policial civil Hilário Frasson três vezes, também contou nas audiências do processo pelo assassinato da médica que ouviu o acusado admitir ter mandado matar o assassino do pai da esposa. Em fevereiro de 2001, o agricultor Honório Tonini, 58 anos, foi brutalmente assassinado no sítio da família localizado no distrito de Pendanga, em Ibiraçu.
De acordo com o depoimento, a testemunha e o antigo casal estavam na casa de uma outra amiga durante um jantar na Mata da Praia, em Vitória, quando Hilário olhou para Milena e afirmou:
Milena, você sabe que quem mandou matar o assassino do seu pai fui eu, né?
ASSÉDIOS
A primeira vez ocorreu quando Milena morava em São Paulo e, na época, seria realizada uma festa para a filha do acusado. Frasson teria ido ao escritório da amiga de Milena para deixar o convite para a festa infantil. Como ela não estava, o envelope foi entregue a sua assistente. "Minha secretária recebeu o convite e recebeu a orientação de Hilário para dizer que eu era linda. Ao abrir o convite em casa, estava escrito que eu era linda", relatou.
Na segunda ocasião, já em Vitória, a amiga de Milena estava na porta da escola onde seus filhos estudavam, com roupa de academia. Foi quando Hilário tirou uma foto da amiga, com short curto e a colocou no grupo dos pais da escola, com a seguinte indagação: "O que será que ela está pensando?". Grupo do qual Milena fazia parte.
Em uma terceira ocasião, a amiga encontrou com Hilário na escola e disse a ele que iria se casar. Foi quando o policial civil falou: "Nossa, um desperdício uma mulher dessa se casar". Ela relatou ainda que chegou a contar para a médica assassinada o que estava acontecendo, logo após sair do grupo de pais da escola em decorrência das ações de Hilário. "Ela afirmou que não teria sido a primeira vez que ele havia feito isso que ele fazia esse tipo de brincadeira", contou a amiga, destacando que o terceiro assédio ela não contou para Milena.
AGRESSÕES FÍSICAS
A amiga da médica confirmou ainda em seu depoimento que Milena relatou a ela que que sofreu agressões físicas e emocionais por parte do acusado Hilário e que era seguida por ele. "Milena pedia para não conversar pelo WhatsApp, pois ele estava clonado", relatou.
Disse ainda que "tinha pavor de Hilário" e que após a morte da médica chegou a ficar três dias sem sair de casa. "Todas as vezes que estive na escola, quando o Hilário ia buscar as filhas, ele estava armado, com a arma à mostra", relatou em depoimento a amiga.
OUTRO LADO
O advogado Homero Mafra considera "leviana" as afirmações prestadas por uma amiga da médica assassinada, de que o policial civil teria dito que "mandou matar o assassino do seu sogro". "O depoimento desta testemunha foi parcial, sem equilíbrio", destaca Mafra. Acrescenta que não tem informações de que a Polícia Civil teria enviado provas para a Delegacia de Fundão, para ajudar no inquérito que investiga o assassinato da morte do pai de Milena. "Não temos informações sobre o assunto e Hilário também não foi intimado", disse.
Quanto aos crimes praticados pelo pai do policial civil, Esperidião Frasson, o advogado informa que não há nada que envolva Hilário.