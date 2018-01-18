Hilário pediu ajuda a vizinhos para reatar com Milena

Vídeo mostra Hilário indo ao apartamento da ex no dia de sepultamento Crédito: Gazeta Online

O policial civil Hilário Frasson pediu a um casal de vizinhos que o ajudasse a reatar o casamento com a médica Milena Gottardi. A informação é de um dos moradores do prédio onde o casal conviveu por sete anos. Ele testemunhou nesta quarta-feira (17) no Fórum Criminal de Vitória. O Gazeta Online teve acesso com exclusividade aos depoimentos.

O vizinho informou que chegou a questionar a médica sobre a possibilidade de os dois reatarem, mas Milena disse, mais de uma vez, que "não era mais possível o convívio com Hilário". Ela, no entanto, nunca entrou em detalhes sobre o que impossibilitaria a volta com o marido. O vizinho afirmou ainda que nunca presenciou ou ouviu sons que indicassem que Milena era agredida por Hilário.

VISITAS AO APARTAMENTO

Segundo a testemunha, o policial civil esteve duas vezes no apartamento de Milena após a morte da médica. A primeira delas foi no dia 16 de setembro, um dia depois da médica ter a morte declarada. Segundo o vizinho, Hilário chegou por volta das 9 horas e disse que estava procurando um comprovante de residência para comprar outro celular, visto que a Polícia Civil havia apreendido o aparelho dele.

Ele também procurou a aliança de Milena, mas não a encontrou. Nesse dia, segundo o vizinho, ele saiu apenas com um envelope.

junto do envelope, Hilário levou ainda a câmera de videomonitoramento que havia mandado instalar no quarto da médica. No vídeo feito pelas câmeras do prédio é possível ver ele entrando no elevador, 20 minutos depois de chegar ao apartamento, carregando, além do envelope, segundo suspeita a polícia, alguns pequenos equipamentos que as investigações apontam como aqueles destinados à gravação dentro do apartamento. Segundo investigações,. No vídeo feito pelas câmeras do prédio é possível ver ele entrando no elevador, 20 minutos depois de chegar ao apartamento, carregando, além do envelope, segundo suspeita a polícia, alguns pequenos equipamentos que as investigações apontam como aqueles destinados à gravação dentro do apartamento.

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