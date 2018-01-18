Hilário mostrou arma para professora de escola das filhas

Uma funcionária da escola onde as filhas de Milena Gottardi e Hilário Frasson estudavam revelou que o pai das meninas mostrou uma arma para uma professora da escola em um dia em que foi buscar as crianças no local. Em depoimento à polícia, a testemunha disse que a mãe e o pai se revezavam para buscar as alunas e que Hilário apareceu na escola em um dia que não era o dele.
Foi então que a funcionária questionou: "Mas hoje é seu dia, pai?". E ele respondeu: "Não, mas eu que vou buscar", disse Hilário no instante que mostrou a arma para uma professora. Coagida, a professora contou o que havia acontecido.
FAMILIAR TAMBÉM REVELA OSTENTAÇÃO DE ARMA
Segundo um familiar de Milena, Hilário ostentava arma dentro de casa, perto da
filha, e que Milena tinha medo porque "Hilário, às vezes, ia buscar as crianças embaixo do prédio com a arma na cintura." O familiar afirmou ainda, em depoimento à polícia, que Milena recebeu um vídeo pelo Whatsapp, enviado pelo próprio Hilário, dele atirando.
COLEGA DE TRABALHO ESTRANHAVA COMPORTAMENTO
Também em depoimento, uma policial civil que trabalhava com Hilário disse que ele costumava ostentar a arma. "Tinha a impressão que ele sempre colocava a mão na arma, como se fosse verificar se a arma ali se encontrava". A policial também confirmou que teve conhecimento de que Frasson foi à escola das filhas armado.