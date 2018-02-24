Hilário começa a depor em audiência no Fórum Criminal de Vitória

Hilário Antônio Frasson, ex-marido da médica Milena Gottardi Tonini Frasson Crédito: Edson Chagas

Ex-marido da médica Milega Gottardi, o policial civil Hilario Frasson começou a depor por volta das 19h30 desta sexta-feira (23) no Fórum Criminal de Vitória. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte da médica, que foi assassinada em setembro de 2017, no estacionamento do Hucam, em Vitória.

Já passaram por audiência Dionathas Dionathas Alves Vieira, acusado de ser o executor do crime, e Bruno Rodrigues Broetto, acusado de ter empresado a motocicleta usada por Dionathas na execução.

o advogado dele afirmou que o depoimento foi "profundo e assustador". Já Bruno ficou cerca de duas horas depondo. Ambos foram ouvidos sem a presença dos demais réus. Dionathas foi o primeiro réu a ser ouvido nesta sexta. Após mais de quatro horas dentro da sala de audiência,. Já Bruno ficou cerca de duas horas depondo. Ambos foram ouvidos sem a presença dos demais réus.

Os outros três réus no processo que vai determinar quem são os culpados pela morte da médica Milena Gottardi também vão depor nesta sexta. Ainda não há uma ordem definida para os depoimentos.

Serão ouvidos ainda hoje: Esperidião Frasson, pai de Hilário e Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, suspeitos de serem os intermediários.