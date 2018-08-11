Hartung sobre acidente: 'Não dá pra descrever. É muito rápido'

Governador Paulo Hartung fala após acidente de helicóptero em Domingos Martins Crédito: Reprodução

gravou um vídeo na noite desta sexta-feira (10) para dizer que ele e a mulher, Cristina Gomes, estão bem, após sofrerem um acidente com helicóptero na região Serrana do Estado. Ela teve uma luxação no pé. O casal está na Praia do Canto, em Vitória, onde mora. O governador Paulo Hartung (MDB)na noite desta sexta-feira (10) para dizer que ele e a mulher, Cristina Gomes, estão bem, apósna região Serrana do Estado. Ela teve uma luxação no pé. O casal está na, em Vitória, onde mora.

"A aeronave desequilibrou por algum motivo e nós fomos vítimas de um acidente. Estou gravando essa mensagem para dizer que estou bem, graças a Deus. A Cristina está bem. Machucou um pouquinho, uma luxação, uma intercorrência mais simples. Os dois pilotos estão bem. Achei importante fazer essa mensagem pra tranquilizar todos os nossos amigos, a população do Estado do Espírito Santo", disse na mensagem.

O helicóptero decolou às 16h18 da Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha. Embora o compromisso não estivesse na agenda pública do dia, o governador seguia para um festival de cinema realizado em Domingos Martins, de acordo com a assessoria de imprensa.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o acidente ocorreu às 16h45 durante manobra de pouso em uma fazenda do Estado, pertencente ao Incaper, localizada no limite entre os municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.

O helicóptero era pilotado pela capitã Elizabeth e tinha o capitão Vargas como copiloto. Ambos são da Polícia Militar. De acordo com o governo, os dois também passam bem.

ENTREVISTA

Em entrevista concedida na noite desta sexta (10), o governador Paulo Hartung (MDB) contou que pilotos e passageiros conseguiram sair da aeronave caminhando. Eles tiveram a ajuda de funcionários da fazenda do Incaper. "Não dá pra descrever. É uma coisa muito rápida", destacou.

A primeira medida de Hartung e Cristina após deixarem a aeronave foi telefonar para familiares para avisar que estavam bem.

O senhor gravou um vídeo agora há pouco dizendo estar bem e que a dona Cristina teve uma luxação. Como ela está?

Está bem. Teve uma pequena luxação, já cuidou. Estamos bem. Tivemos até muita tranquilidade em todo o episódio, muita calma. Quando aconteceu até ajudamos a piloto, a Elizabeth, a se desvencilhar. Foi o lado dela que caiu. O lado dela e o lado da Cristina. Então ajudamos que se desvencilhasse do capacete. Os dois pilotos saíram primeiro da aeronave. Depois saiu a Cristina e eu saí. Agimos com muita calma. É um susto grande porque você tá ali pousando e de repente tem uma desorientação aérea. O equipamento perde o equilíbrio e isso você percebe. E depois vai pro chão. É uma pancada. Acho que a gente teve muita calma e muita tranquilidade. Graças a Deus os dois pilotos e nós dois.. não teve nada mais grave. Isso é muito bom. Tem que agradecer a Deus. Fomos ajudados pelos funcionários. Lá é uma fazenda do Estado. Os funcionários do Incaper vieram a nos ajudar. É uma coisa muito solidária, carinhosa que queria até registrar. A primeira providência foi contato com meus familiares. A imagem é chocante. A primeira preocupação foi ligar pra minha mãe que é idosa, pra tranquilizá-la. Ia sair nos meios de comunicação. Ligar para nossos filhos, nossos irmãos e assim por diante. Rapidamente tinha gente dos cantos mais diversos do país pedindo notícias. A primeira coisa foi justamente isso. Depois providenciamos pra descer, pra olhar essa coisa da Cristina.

Os senhores chegaram a passar no hospital, então?

Sim, estamos em casa. Estamos na Praia do Canto, onde eu moro. Graças a Deus.

O que o senhor destacaria sobre a atuação dos pilotos?

São pilotos que voam comigo regularmente. Não sei se você sabe como funciona o Notaer. Eles tiram serviço e vão rodando. Os mesmos pilotos que me atendem fazem atendimento na área de saúde, fazem operações policiais. É uma escala de rodízio. São pilotos experientes, bem treinados. Formamos pilotos para outras unidades federadas do Brasil. A equipe é muito boa. Já liguei pra eles depois que cheguei aqui. É um momento delicado, de dificuldade. Fiz questão de falar com os dois.

Depois do choque, a aeronave chegou a subir novamente e depois caiu?

Não dá pra descrever. Eu não tenho detalhes. É uma coisa muito rápida. Teve que ser desligada no solo. A pá continuou rodando no solo. Tanto que quebrou a pá rodando no solo. Até que ela foi desligada. São.... dois pilotos. Capitã Elizabeth e capitão Vargas.

Como funcionou o socorro?

Saímos andando, todos os quatro. Não precisou de socorro nenhum. E eu providenciei, porque a Cristina sentiu o pé, a perna. E nós viemos de carro pra Vitória. Agora estamos em casa.

O senhor costuma pousar ali. Tem ideia do que houve?

Pode ser o futebol dos meninos ter deixado traves no meio do campo. Mas não posso afirmar isso. Isso tem investigação. Pelas normas áreas, tem investigação pra ver se houve falha mecânica também. O fato é que ocorreu e graças a Deus estamos os dois pilotos e nós dois com a vida intacta. É seguir em frente.

De onde partiram?

Da Residência Oficial.

O senhor vai precisar fazer novos voos de helicóptero...

Claro, a vida segue. Essas coisas são intercorrências que podem acontecer. A vida segue. É tocar bala.