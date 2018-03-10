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Segurança

Hartung pede R$ 220 milhões ao BNDES para reequipar polícias

O objetivo é obter parte dos R$ 42 bilhões que o presidente Michel Temer anunciou no início deste mês após reunião com os governadores

Publicado em 10 de Março de 2018 às 01:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 01:49
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Divulgação / Governo do Estado
O governador Paulo Hartung anunciou, na noite desta sexta-feira (09), que o Governo do Estado oficializou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) uma operação de crédito de R$ 220 milhões, sendo R$ 40 milhões uma contrapartida do Estado, para aquisição de armas e viaturas, investimento em inteligência policial, além de construção e reforma de delegacias e unidades da Polícia Militar.
O objetivo é obter parte dos R$ 42 bilhões que o presidente Michel Temer anunciou no início deste mês após reunião com os governadores. Fizemos uma análise do que pode ser proposto e enviamos uma carta consulta ao BNDES. Com o Estado está organizado e com pouco endividamento, acredito que favorece a liberação dos recursos", disse.
Paulo Hartung acredita que o envolvimento do Governo Federal na área da segurança pública é fundamental para consolidar políticas públicas de Estado. "Importante e didático para quebrar esse círculo vicioso do 'jogo de empurra' que marca a história da segurança pública nos últimos 30 anos. Sempre que tem uma questão de segurança, as autoridades empurram para o Estado, como se a questão da segurança não fosse de todos. Esse encontro vai na direção de você criar um regime de colaboração, onde todos os órgãos assumem sua parte de responsabilidade e também criar bases para implantar no país um sistema único de segurança pública", analisa.

(Com informações do Governo do Estado)

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