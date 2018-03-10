Hartung pede R$ 220 milhões ao BNDES para reequipar polícias

O governador Paulo Hartung anunciou, na noite desta sexta-feira (09), que o Governo do Estado oficializou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) uma operação de crédito de R$ 220 milhões, sendo R$ 40 milhões uma contrapartida do Estado, para aquisição de armas e viaturas, investimento em inteligência policial, além de construção e reforma de delegacias e unidades da Polícia Militar.

O objetivo é obter parte dos R$ 42 bilhões que o presidente Michel Temer anunciou no início deste mês após reunião com os governadores. Fizemos uma análise do que pode ser proposto e enviamos uma carta consulta ao BNDES. Com o Estado está organizado e com pouco endividamento, acredito que favorece a liberação dos recursos", disse.

Paulo Hartung acredita que o envolvimento do Governo Federal na área da segurança pública é fundamental para consolidar políticas públicas de Estado. "Importante e didático para quebrar esse círculo vicioso do 'jogo de empurra' que marca a história da segurança pública nos últimos 30 anos. Sempre que tem uma questão de segurança, as autoridades empurram para o Estado, como se a questão da segurança não fosse de todos. Esse encontro vai na direção de você criar um regime de colaboração, onde todos os órgãos assumem sua parte de responsabilidade e também criar bases para implantar no país um sistema único de segurança pública", analisa.



(Com informações do Governo do Estado)