Hartung e Luciano Rezende decretam luto pela morte de Pignaton

O governador Paulo Hartung e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, decretaram luto oficial de três dias por conta da morte do professor José Antônio Pignaton . Fundador do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Pig, como era conhecido, morreu neste domingo (22), aos 69 anos, depois de passar mal em um restaurante, durante viagem de férias na Suíça.

"José Antônio Pignaton foi um defensor da educação de qualidade. Um professor dedicado e responsável pela formação de gerações de capixabas. Fundou, junto com a sua esposa Maria Helena, o Colégio Leonardo da Vinci, que introduziu importantes inovações na educação do nosso Estado. Recebo a notícia de seu falecimento com tristeza. Decreto luto oficial de três dias em sua memória e manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos", diz o comunicado enviado pelo governador à imprensa.

Paulo Hartung e José Antônio Pignaton Crédito: Arquivo / AG

Amigo pessoal do professor, Luciano Rezende tinha Pignaton como conselheiro e membro Comitê de Gestão e Inovação da Prefeitura de Vitória. "Um sábio, uma pessoa que, em momentos difíceis sempre tinha uma palavra de saída, de alternativa. Era uma pessoa que eu consultava quase que semanalmente em relação a pontos importantes da cidade, de decisões de governo. Ele tem uma legião de fãs e amigos que o ouviam, está todo mundo extremamente consternado", afirmou o prefeito.

Luciano Rezende também fez questão de destacar a importância de Pignaton para a educação do Espírito Santo: "Decretei luto oficial na cidade porque o Pignaton é um capixaba que elevou o patamar do Espírito Santo, principalmente na área de educação. Ele é uma unanimidade. É daquelas pessoas que todos concordam que eram um ser humano muito especial. Vai fazer muita falta e está nos causando muita dor, tristeza e saudade.

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DIVULGA NOTA

"O professor José Antônio Pignaton sempre teve um grande compromentimento com a educação capixaba. Foi um visionário, um dos precursores do modelo educacional em tempo integral no Estado. Defensor da educação de excelência, foi um grande apoiador da implantação do programa Escola Viva no Espírito Santo. Em vários momentos compartilhei ideias sobre educação com Pignaton, que sempre demonstrou o desejo de que a educação pública trilhasse os caminhos da melhoria de qualidade. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

Haroldo Rocha - secretário de Estado da Educação

CAUSA DA MORTE É INVESTIGADA

As primeiras informações dão conta que Pignaton faleceu em decorrência de um infarto fulminante. Mas a causa da morte ainda é investigada.

José Antônio Pignaton, fundador do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo / AG