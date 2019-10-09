Home
Há um ano, roda solta de carreta atingia homem em Vila Velha

O acidente se assemelha ao caso que matou um professor de história, na manhã desta quarta (09), também em Vila Velha, quando uma bobina caiu de carreta

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 20:34

 - Atualizado há 6 anos

Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta

Há um ano, no dia 30 de outubro de 2018, no município de Vila Velha, a roda de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário, que ficou entre a vida e a morte e acabou precisando amputar a perna direita. O grave acidente se assemelha ao desta quarta-feira (9), em que um professor de história morreu após ser atingido por bobina que se soltou de uma carreta.

Em 2018, o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) chegou a informar que o agente Jean Carlos Nascimento Silva foi levado em estado grave para a sala de cirurgia do hospital São Lucas, em Vitória. Ele ficou muito tempo internado, perdeu a perna e teve alta. 

Atualmente, consta na Justiça que o rapaz pede indenização à empresa RG Comércio de Mármores e Granitos no valor de R$ 1 milhão.

