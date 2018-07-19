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Trânsito

Há 1 mês, Terceira Ponte ficou interditada por quase 5h

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu neste mês o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:32

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:32

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Josué Oliveira | Internauta
No dia 12 de junho, a Terceira Ponte ficou interditada por quase cinco horas. Bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava pular da ponte. Para que o resgate tivesse sucesso, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar pediram a interdição do trânsito.
Nesta quinta-feira (19), a Terceira Ponte também precisou ficar interditada por conta do mesmo motivo. Por volta das 14h20, motoristas que tentaram atravessar de Vitória para Vila Velha, ou o contrário, enfrentaram problemas. As vias só foram totalmente liberadas por volta das 16h30, mais de duas horas depois da interdição.
BARREIRA DE PROTEÇÃO PODERÁ TER RECURSOS PRIVADOS
Por conta dos casos repentinos e tentativa de suicídio na Terceira Ponte, um projeto de instalação de uma barreira de proteção está sendo estudado - e ele pode custar cerca de R$ 13 milhões, aponta o diretor-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), Júlio Castiglioni. 
Segundo a proposta, que foi elaborada ela Rodosol, a intenção é colocar cabos de aço sustentados por estruturas metálicas inclinadas nas laterais da ponte, com uma altura de 2,10 metros.
Segundo matéria divulgada pela CBN Vitória (92,5 FM), a Comissão de Infraestrutura, da Assembleia Legislativa do Esírito Santo, vai buscar parcerias privadas para pagar os cursos de instalação.
Membros da Arsp, da Rodosol e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) chegaram a fazer uma visita técnica à Terceira Ponte para tratar sobre alternativas para a barreira de proteção lateral no local.
ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - LIGUE 141
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 141.

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