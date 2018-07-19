Há 1 mês, Terceira Ponte ficou interditada por quase 5h

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Josué Oliveira | Internauta

Terceira Ponte ficou interditada por quase cinco horas. Bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava pular da ponte. Para que o resgate tivesse sucesso, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar pediram a interdição do trânsito. No dia 12 de junho, aficou. Bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava pular da ponte. Para que o resgate tivesse sucesso, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar pediram a interdição do trânsito.

interditada por conta do mesmo motivo. Por volta das 14h20, motoristas que tentaram atravessar de Vitória para Vila Velha, ou o contrário, enfrentaram problemas. As vias só foram totalmente liberadas por volta das 16h30, mais de duas horas depois da interdição. Nesta quinta-feira (19), a Terceira Ponte também precisou ficar. Por volta das 14h20, motoristas que tentaram atravessar de Vitória para Vila Velha, ou o contrário, enfrentaram problemas. As vias só foram totalmente liberadas por volta das 16h30, mais de duas horas depois da interdição.

BARREIRA DE PROTEÇÃO PODERÁ TER RECURSOS PRIVADOS

Por conta dos casos repentinos e tentativa de suicídio na Terceira Ponte, um projeto de instalação de uma barreira de proteção está sendo estudado - e ele pode custar cerca de R$ 13 milhões, aponta o diretor-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), Júlio Castiglioni.

Segundo a proposta, que foi elaborada ela Rodosol, a intenção é colocar cabos de aço sustentados por estruturas metálicas inclinadas nas laterais da ponte, com uma altura de 2,10 metros.

CBN Vitória (92,5 FM), a Comissão de Infraestrutura, da Assembleia Legislativa do Esírito Santo, vai buscar parcerias privadas para pagar os cursos de instalação. Segundo matéria divulgada pela, a Comissão de Infraestrutura, da Assembleia Legislativa do Esírito Santo, vai buscar parcerias privadas para pagar os cursos de instalação.

Membros da Arsp, da Rodosol e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) chegaram a fazer uma visita técnica à Terceira Ponte para tratar sobre alternativas para a barreira de proteção lateral no local.

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