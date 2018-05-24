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Falta de combustível

GVBus garante circulação do Transcol na Grande Vitória nesta quinta

No sistema municipal de transporte de Vitória e Vila Velha, Setpes assegura circulação de ônibus até domingo (27)

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 14:11
Circulação do Transcol pode ser prejudicada por conta da greve dos caminhoneiros Crédito: Fernando Madeira
Com a greve dos caminhoneiros, que entra no quarto dia nesta quinta-feira (24), o Espírito Santo já começa a sofrer com a falta de combustíveis. Se o capixaba já sentiu o aumento de preços de alguns produtos, como a gasolina e até o de alguns alimentos, agora, os moradores da Grande Vitória também correm risco de ter a circulação de ônibus prejudicada. Responsável pelo sistema Transcol, a GVBus garantiu a circulação normal dos coletivos nesta quinta-feira (24). No entanto, o funcionamento do transporte público nos próximos dias ainda é uma incógnita.
"Informamos que a operação do Sistema Transcol está mantida hoje (quinta-feira)", diz a nota enviada pelo GVBus. Questionado pela reportagem sobre a circulação dos coletivos nesta sexta-feira (25), o Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Vitória afirmou ainda não ter uma resposta sobre o funcionamento do Transcol nos próximos dias.   
Vitória com ônibus garantido até domingo
No sistema municipal de transporte de Vitória e Vila Velha, a situação também não é muito diferente. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) garantiu a circulação dos ônibus até o próximo domingo (27) e admitiu que há risco do serviço ser prejudicado caso a greve dos caminhoneiro continue.
Ônibus da linha municipal de Vitória: circulação garantida até domingo Crédito: Divulgação
"O estoque de combustível das empresas permite a circulação regular dos ônibus até o próximo domingo, dia 27 de maio. Diante disso, há sim o risco de que o serviço seja prejudicado, caso a paralisação nacional dos caminhoneiros continue. O abastecimento dos ônibus se dá através de caminhões contratados pelas empresas para levar o combustível até as garagens, onde os veículos são abastecidos. No entanto, os caminhões não estão saindo do porto", diz nota do Setpes.

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