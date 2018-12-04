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Greve

GVBus diz que nem 10% dos ônibus saíram das garagens

De acordo com o GVBus há uma reunião de mediação marcada para esta quarta-feira (05), às 13h30, e, por isso, não há razão para a radicalização do movimento grevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 11:32

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 11:32

Terminal do Ibes vazio nesta terça (04) Crédito: Caíque Verli
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) alega ter sido pego de surpresa com a atitude dos rodoviários de não circularem com os coletivos na manhã desta terça-feira (04), segundo dia de greve. Por nota, o GVBus afirma que nem 10% dos ônibus saíram das garagens, o que comprometeu o atendimento à população.
De acordo com o GVBus há uma reunião de mediação marcada para esta quarta-feira (05), às 13h30, e, por isso, não há razão para a radicalização do movimento grevista.
> Segundo dia de greve: acompanhe toda movimentação na Grande Vitória
"O GVBus foi pego de surpresa nesta madrugada. Nem 10% dos ônibus saíram das garagens, o que comprometeu todo o sistema, e como consequência, o atendimento à população. Situação que deixa claro que a determinação judicial não está sendo cumprida pelo Sindirodoviários, que mais uma vez surpreende os passageiros, impedindo seu direito de ir e vir, e demonstra não ter nenhum respeito às decisões judiciais", diz a nota. 
> "Eu fui surpreendido", afirma presidente do Sindirodoviários sobre radicalização da greve 
PEDIDO DE ILEGALIDADE
Nesta segunda-feira (03), o GVBus entrou com o pedido de ilegalidade da greve. Por determinação da Justiça, 70% dos ônibus deveriam circular nos horários de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% nos demais horários. O descumprimento da determinação acarreta em multa de R$ 200 mil por dia.
> "Houve radicalização do movimento de greve", diz secretário de Segurança
"Desde ontem (segunda-feira) as empresas entraram com uma petição de descumprimento da liminar expedida pela justiça, e o TRT-ES já está mediando a negociação, tanto que marcou uma reunião para amanhã, às 13h30. Por isso, não há motivos para essa radicalização. Desde o início nos colocamos à disposição dos trabalhadores para discutir uma proposta coerente com a realidade, inclusive, não medimos esforços para aumentar a oferta de reajuste inicial. Lamentamos mais uma vez a posição do Sindirodoviários e esperamos que em breve esse impasse seja resolvido", encerra a nota.

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