Águas de março vêm por aí: veja previsão de chuva no ES

Crédito: Marcelo Prest

O Instituto Climatempo prevê chuva forte e volumosa em muitas áreas da Região Sudeste nesta primeira quinzena de março. O aumento do período chuvoso, segundo os estudos, começa com o desenvolvimento de uma área de baixa pressão atmosférica no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, provavelmente entre este domingo (4) e segunda-feira (5).

A previsão de chuva neste domingo é de 7mm. Na segunda, a estimativa é de 8mm, subindo para 18mm na terça-feira (6). Para o dia 16 de março, há uma previsão de 55mm de chuva em Vitória, volume bastante expressivo.

Veja previsão:

Apesar da previsão de dias chuvosos, o Espírito Santo segue sem alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Já para o Rio de Janeiro, o instituto emitiu um aviso de perigo potencial com ventos de até 60 km/h e chuvas que podem chegar a 50 mm em 24 horas.