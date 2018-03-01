Águas de março: previsão de chuva no ES

Chuva deve aumentar na próxima semana em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Uma área de instabilidade que veio de Minas Gerais para o Espírito Santo muda o tempo a partir desta quinta-feira no Estado. O sol já deu espaço para uma garoa nesta manhã, que pode voltar a cair à tarde.

Segundo o Climatempo, ainda nesta quinta (1), pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde e devem vir acompanhadas de raios, mas não há alerta de temporal. A temperatura fica entre os 24°C e 32°C.

Nesta sexta-feira (2) o tempo ficará seco e quente. Pode haver pancadas de chuva apenas na região Sul do ES, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. A temperatura esperada varia entre 22°C e 33°C .

Ainda com o ar seco e tempo quente, no sábado (3) o sol predomina em todo Estado. No domingo (4), Vitória pode ter pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura deve variar entre 23ºC e 34°C.

PRÓXIMA SEMANA COM CHUVA