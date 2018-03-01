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Fim de semana

Águas de março: previsão de chuva no ES

Mesmo com pancadas de chuva, temperatura não deve diminuir

Publicado em 01 de Março de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 14:42
Chuva deve aumentar na próxima semana em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Uma área de instabilidade que veio de Minas Gerais para o Espírito Santo muda o tempo a partir desta quinta-feira no Estado. O sol já deu espaço para uma garoa nesta manhã, que pode voltar a cair à tarde. 
Segundo o Climatempo, ainda nesta quinta (1), pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde e devem vir acompanhadas de raios, mas não há alerta de temporal. A temperatura fica entre os 24°C e 32°C.
Nesta sexta-feira (2) o tempo ficará seco e quente. Pode haver pancadas de chuva apenas na região Sul do ES, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. A temperatura esperada varia entre 22°C e 33°C .
Ainda com o ar seco e tempo quente, no sábado (3) o sol predomina em todo Estado. No domingo (4), Vitória pode ter pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura deve variar entre 23ºC e 34°C.
PRÓXIMA SEMANA COM CHUVA
Ainda de acordo com o Climatempo, na próxima semana, a chuva deve aumentar no território capixaba. As pancadas serão mais frequentes e podem ocorrer a qualquer momento do dia, mas a temperatura não deve diminuir.

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