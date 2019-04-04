Guarda diz que carreta estava acima do peso permitido no Centro

Carreta com contêiner ficou atravessada na pista da Avenida Princesa Isabel, sentido Jucutuquara Crédito: Caíque Verli

interditando o trânsito em um sentido por quase oito horas na avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, na manhã desta quarta-feira (03), estava acima do peso permitido para transitar na região, de acordo com a Guarda Municipal de Vitória. Segundo o órgão, o veículo estava com peso bruto total (PBT) de 45 toneladas, quando o máximo permitido para veículos de carga no centro da Capital é de 16 toneladas. A carreta que transportava um contêiner e tombou,em um sentido por quase oito horas na avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, na manhã desta quarta-feira (03), estava acima do peso permitido para transitar na região, de acordo com a Guarda Municipal de Vitória. Segundo o órgão, o veículo estava com peso bruto total (PBT) de 45 toneladas, quando o máximo permitido para veículos de carga no centro da Capital é de 16 toneladas.

Por esse motivo, o motorista da carreta foi autuado por "trafegar com veículo com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos pela sinalização vigente", de acordo com nota enviada pela Guarda Municipal. A infração é considerada grave e gera multa de R$ 195,23.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura diz que carreta estava acima do peso permitido na região

Segundo o coordenador de trânsito da Guarda de Vitória, Leonardo Souza, o limite máximo estipulado de 16 toneladas de peso bruto total (PBT) de veículos de carga no Centro de Vitória se deve a uma questão histórica da região, já que a área é aterrada.

"Muitas das vias de Vitória foram aterradas há muitos anos atrás e exatamente por conta disso, principalmente na região do Centro, da Beira-mar onde teve mais aterros naquela área, não podem circular veículos acima desse PBT de 16 toneladas. Exatamente para não prejudicar o asfalto e ao suporte de peso que aquela via aguentaria ao longo dos anos", explicou.

O decreto 16.243 de 2015 da Prefeitura de Vitória estabelece regras para circulação de veículos de carga na cidade (confira no fim da reportagem). Nele constam as restrições de peso e horário para o trânsito de carretas e caminhões pesados em vários pontos da cidade. Souza explica que a definição dos horários de restrição para tráfego é baseada na mobilidade, para não atrapalhar a circulação dos veículos.

"Veículos de grandes dimensões tem uma certa dificuldade e, pelo fato de serem grandes e pesados, tem uma lentidão maior na circulação nas vias do município. Além de ocuparem mais espaços nas vias. Isso é uma questão técnica, o decreto foi desenvolvido junto com o corpo da engenharia e da Secretaria de Transporte. Então, o corpo técnico entendeu que esses horários seriam mais adequados tanto para restringir quanto para permitir a circulação desses veículos", destacou.

O coordenador afirmou ainda que, para quem precise transitar com veículos de peso bruto total acima e em horários diferentes do apontado pela legislação, é preciso solicitar uma autorização especial junto a secretaria de transportes, que concede a possibilidade em casos excepcionais.

“O proprietário do veículo procura a secretaria, paga uma taxa e informa qual trecho e horário em que vai precisar circular com o veículo. Ainda que exista o decreto, é possível que a gente tenha veículos circulando com o PBT maior desde que tenham autorização pela secretaria de trânsito para que circulem de forma excepcional”, completou.

Carreta tomba e interdita trecho da Avenida Princesa Isabel, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (03), no sentido Jucutuquara. Crédito: Vitor Jubini

RESPONSÁVEL PELA CARRETA NEGA

Um dos responsáveis pela empresa proprietária da carreta foi procurado pela reportagem e negou que o veículo estivesse com o peso informado pela Guarda Municipal de Vitória. Ronald Firme Junior afirmou que o veículo estava com 20 toneladas e que tem toda a documentação que comprova a regularidade do transporte.

“O veículo estava com 20 toneladas. Estou com a nota fiscal, com o tíquete de balança. Toda a documentação está de acordo, peso, transporte, tudo está de acordo. Não tem falha no transporte. A carga já foi descarregada no cliente, o contêiner já será devolvido. Está tudo dentro dos conformes, dentro da lei. Isso não procede”, disse.

Quanto ao horário de passagem da carreta pelo Centro de Vitória, ele afirmou que, em seu entendimento, o limite de peso só valeria a partir das seis da manhã e a ocorrência aconteceu às 5h20.

O ACIDENTE

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista estava subindo a via, mas não teria conseguido seguir com o veículo, que começou a voltar. A carreta bateu no poste e acabou tombando. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. O condutor, que trabalhava na empresa de transportes há uma semana, teve escoriações leves e foi levado consciente para o Hospital São Lucas.

foi liberada por volta das 13h. A carreta estava carregada de peças de bicicleta com um total de 31 toneladas. Ela saiu do porto de Capuaba, em Vila Velha, e entregaria o material em Chácara Parreiral, na Serra. Como a carga estava lacrada e saiu do porto, a Receita Federal teria que ir ao local do acidente para conferir a carga, mas a Guarda de Vitória informou que o procedimento não precisou ser mais necessário. Um guindaste contratado pela seguradora da transportadora chegou ao local para fazer a remoção da carreta e do contêiner. A viapor volta das 13h.

Carreta tomba e interdita trecho da Avenida Princesa Isabel, em Vitória. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (03), no sentido Jucutuquara. Crédito: Vitor Jubini

LIMITAÇÕES POR PESO BRUTO TOTAL (PBT) EM VITÓRIA*

- Nas ruas Henrique Novaes, avenida Jerônimo Monteiro, rua General Osório, rua Thiers Velloso e rua Padre José de Anchieta, todas no Centro:

PBT maior que 10 toneladas - Entre 7h e 19h, nos dias úteis ou entre 8h e 14h, sábados, exceto aos domingos e feriados

PBT maior que 16 toneladas - Proibido circular em qualquer dia e horário

- Demais vias do Centro:

PBT maior que 16 toneladas - Proibido entre 6h e 20h, nos dias úteis. Aos sábados, entre 6h e 14h, exceto aos domingos e feriados.

- Na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar), entre a rua Josué Prado e avenida Paulino Muller

PBT maior que 16 toneladas - Proibido circular em qualquer dia e horário.

- Demais vias do município

PBT maior que 23 toneladas - Proibido entre 6h e 10h e entre 16h e 20h, dias úteis. Sábados, entre 6h e 14h, exceto domingos e feriados

PBT maior que 45 toneladas - Proibido circular em qualquer dia e horário.

PBT maior que 16 toneladas (tipo cegonheira) - Proibido entre 6h e 20h, nos dias úteis, e entre 6h e 14h, aos sábados, exceto domingos e feriados.