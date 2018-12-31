Guarapari: do espumante ao farofão na areia

Fernanda Dalapicola (biquini xadrez), 30, gerente administrativa e amigas na Praia da Bacutia, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Guarapari tem praias para todos os gostos e estilos, mas um item no kit verão tem sido unânime em qualquer ponto da areia: a caixa térmica, que é indispensável assim como cadeira, guarda-sol e filtro solar. A farofa à beira-mar varia em cada praia. Na Enseada Azul por exemplo, os banhistas não abrem mão do espumante geladinho. Enquanto que na Praia do Morro, há quem não dispense uma carninha assada na brasa, por exemplo. Além de salgadinhos, sanduíches e diversos outros petiscos. Com quiosques, restaurantes, apartamentos e hotéis, é esta praia que leva a maior fama de aglomerar a farofada. Neste verão não está sendo diferente.

Turistas, em sua maioria de Minas Gerais, optam por levar para as areias a própria alimentação de casa, montam tendas e carregam até mesas e cadeiras. Neste ano eles inovaram e passaram a carregar também caixinhas de som, podendo escolher a própria música.

O professor Tiago Torres de Souza, 38, e mais 12 pessoas da família vieram de Muriaé, em Minas Gerais, para passar o réveillon na cidade. Eles levaram cervejas, biscoitos e até montaram uma tenda na praia. É uma praia com água calma, dá para trazer filho pequeno e ficar menos preocupado, mas pretendo explorar outras praias, diz.

Bacutia

Já as praias da Bacutia e de Peracanga, na Enseada Azul, contam com restaurantes e barzinhos que reúnem um público mais jovem e também famílias. Alguns levam até taças para beber espumante e vinho branco geladinhos, como é o caso da gerente administrativo Fernanda Dalapicola, 30, e suas amigas.

Gostamos daqui porque é perto de onde estamos ficando, além de ser um lugar bem animado, seguro e que reúne muita gente bonita. Minhas amigas e eu gostamos muito e voltaríamos tranquilamente.

Nas mais de 50 praias de Guarapari engana-se quem acha que é só mineiro que tem dominado o espaço. Há turistas de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses Estados é possível achar belas praias, mas foi na cidade saúde que encontraram o que procuravam. A fonoaudióloga Renata Melo, 28, e o marceneiro Pedro Poyares, 28, são de Itaperuna, Rio de Janeiro. A cada ano está melhor. As praias estão limpas, os quiosques são bons e é bem tranquilo, diz Pedro sobre a Peracanga.