Guarapari declara calamidade pública após destruição na orla de Meaípe

Na última segunda-feira (22), um carro caiu no mar ao passar pelo trecho da rodovia ES 060 que foi destruída pela ressaca do mar

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 30 de julho de 2019 às 21:47

 - Atualizado há 6 anos

O avanço do mar segue assustando moradores da região de Meaípe, em Guarapari. Trecho da ES 060 desabou Crédito: Caíque Verli

O município de Guarapari decretou situação de emergência e calamidade pública no município após as graves consequências das fortes ondas e maré alta que atingiram a orla na última semana. A área mais afetada foi Meaípe, onde na última segunda-feira (22), um carro caiu no mar ao passar pelo trecho da rodovia ES 060 que foi destruída pela ressaca do mar.

A publicação do decreto 342/2019 está na edição desta segunda-feira (29) do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, mas a data de assinatura é do dia 25.

"Fica declarada a situação de emergência/estado de calamidade pública no Município de Guarapari, especialmente na região de Meaípe pelas chuvas, vendavais e ciclones, perdurando a medida até que a situação volte à normalidade", conforme a publicação assinada pelo prefeito Edson Magalhães.

O documento também relata que toda a orla de Guarapari foi atacada por ventos fortes e maré alta, sendo "afetada de forma contundente gravosa a orla de Meaípe". Em 2017, com fenômeno semelhante, a estrutura do muro de contenção que dá acesso à Avenida Manoel Santana à areia da praia foi comprometida, o que necessitou, de acordo com a prefeitura, de refazer grande parte do muro.

Vídeo: imagens de drone mostram erosão Guarapari

O decreto explica que após essa reforma tem ocorrido com mais frequência fortes vendos e maré alta e a estrutura é "insuficiente para conter a força das águas do mar" e, consequentemente, a avenida está interditada "comprometendo em todos os aspectos o cenário de Meaípe", conforme constatado pela Defesa Civil.

Ainda no argumento do decreto, a prefeitura de Guarapari considera que é grande a possibilidade de agravamento da destruição na região de Meaípe.

> Problema da erosão em Meaípe se arrasta há décadas

Com a emergência, as secretarias municipais de Guarapari podem tomar as providências necessárias para "realizar obras, serviços e compras nos limites das prerrogativas" delas.

