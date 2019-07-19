Guarapari

Água do mar invade ruas de Meaípe e assusta moradores

O jornalista Bosco Buery registrou o momento em que ondas fortes alcançam cada vez mais a Rua Belo Horizonte, na manha desta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:59 - Atualizado há 6 anos

O mar agitado invadiu a Rua Belo Horizonte, em Meaípe, no município de Guarapari, na manhã desta sexta-feira (19). Um vídeo feito por um morador (veja acima), o jornalista Bosco Buery, mostra o avanço das ondas, que impressiona outros moradores.

De acordo com a Defesa Civil do município, o local já está sob monitoramento, sendo que houve destruição de boa parte do entorno. A forte ressaca chegou a derrubar poste com fios de alta tensão, árvores, e invadiu cerca de seis metros da orla. Apesar disso, os moradores não precisaram desocupar casas.

Sobre o poste derrubado, a EDP esclarece que o mesmo já foi recolocado. Moradores ficaram sem energia somente durante o serviço de reposicionamento do poste.

Ainda segundo a Defesa Civil, a maré continua alta, mas já perdendo força. Na Rodovia do Sol a água avançou muito, desbarrancando parte do asfalto. Diante do estrago, foram colocadas placas de sinalização, sem no entanto haver desvio no trecho.

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, foi assinada, no dia 12 de julho, uma Ordem de Serviço para dar início à terceira parte do muro de arrimo que deverá conter novos avanços da maré. Apesar da assinatura ter se dado na semana passada, o município informou que não teve condições de iniciar a obra antes, justamente por causa da ressaca do mar.

A previsão de entrega do muro é de seis meses a contar do início da construção. De forma emergencial e provisória, já neste sábado (20) serão colocadas pedras para tentar conter os estragos.

Outro projeto que deverá ser levado adiante em Meaípe, após assinatura da ordem de serviço nesta quinta-feira (18), é a revitalização da orla, em parceria com o governo federal. A ideia é fazer um calçadão e investir na estrutura para atrair o turismo local. Apesar de o prazo de conclusão do projeto ser de um ano, o município pretende entregá-lo pronto já em dezembro, em razão da chegada do verão.

O VÍDEO

No vídeo é possível perceber ainda que as ondas quebram em pedras e mesmo assim, continuam fortes o suficiente para invadir cada vez mais a rua. O autor do registro comentou ainda que nunca viu uma situação parecida.

"Nunca vi isso acontecer, o mar está todo agitado, bravo. A prefeitura vai lá agora e a maré já está vindo mais para cima", afirma Buery.

As casas próximas ao mar não foram invadidas, mas a água chegou às calçadas e, ainda nas imagens, é possível perceber o receio dos moradores.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta