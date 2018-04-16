Água da chuva forma 'cachoeira' e arrasta carro na Piedade; vídeo

Uma cachoeira se formou na quadra da escola de samba Unidos da Piedade, em Vitória, por conta da chuva forte e incessante desde a noite deste domingo (15). Moradores registraram, assustados e impressionados, a força da água que chegou a arrastar um carro pela ladeira.

"Nunca vi uma coisa dessas" é o que o morador do Morro da Piedade que fez o registro exclama. A quantidade de água que desce é impressionante. No vídeo, é possível ter noção da força da "correnteza" e ver um carro sendo forçado ladeira abaixo pela água.