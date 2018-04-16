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Centro de Vitória

Água da chuva forma 'cachoeira' e arrasta carro na Piedade; vídeo

Moradores do Morro da Piedade, em Vitória, registraram o momento em que um carro é forçado pela água forte da enchente

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:33
Cachoeira se forma na quadra da Piedade, em Vitória, e assusta moradores Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma cachoeira se formou na quadra da escola de samba Unidos da Piedade, em Vitória, por conta da chuva forte e incessante desde a noite deste domingo (15). Moradores registraram, assustados e impressionados, a força da água que chegou a arrastar um carro pela ladeira.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
"Nunca vi uma coisa dessas" é o que o morador do Morro da Piedade que fez o registro exclama. A quantidade de água que desce é impressionante. No vídeo, é possível ter noção da força da "correnteza" e ver um carro sendo forçado ladeira abaixo pela água.
Carro foi arrastado por força da correnteza Crédito: Reprodução
QUADRA DA PIEDADE VIRA CACHOEIRA
CARRO DESCE LADEIRA EM VITÓRIA
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SUPERMERCADO ALAGADO NA MARECHAL CAMPOS, EM VITÓRIA
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