Água da chuva forma 'cachoeira' e arrasta carro na Piedade; vídeo

Uma cachoeira se formou na quadra da escola de samba Unidos da Piedade, em Vitória, por conta da chuva forte e incessante desde a noite deste domingo (15). Moradores registraram, assustados e impressionados, a força da água que chegou a arrastar um carro pela ladeira.
"Nunca vi uma coisa dessas" é o que o morador do Morro da Piedade que fez o registro exclama. A quantidade de água que desce é impressionante. No vídeo, é possível ter noção da força da "correnteza" e ver um carro sendo forçado ladeira abaixo pela água.
QUADRA DA PIEDADE VIRA CACHOEIRA
CARRO DESCE LADEIRA EM VITÓRIA
REGIÃO DO PARQUE MOSCOSO, EM VITÓRIA
SUPERMERCADO ALAGADO NA MARECHAL CAMPOS, EM VITÓRIA
JAIR DE ANDRADE, EM VILA VELHA