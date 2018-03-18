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Enchente

Grupo no WhatsApp arrecada doações para vítimas das chuvas em Rio Novo

Doações estão sendo entregues no Posto Capricho, em Guarapari

Publicado em 18 de Março de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 19:19
Chuva alaga Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Antonio Rodrigues
A chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo fez Rio Novo do Sul encabeçar a lista das regiões mais afetadas com desalojados e vítimas das enchentes. Em Guarapari, alguns moradores decidiram criar um grupo no WhatsApp para reunir informações de doações e se juntarem para levar donativos até o município. Em menos de 24h, já foram doados 20 lençóis e inúmeras peças de roupa.
De acordo com o corretor imobiliário Itamar Franco Júnior, de 44 anos, que tomou a iniciativa de criar o grupo, a ideia é arrecadar produtos de limpeza, roupas, alimentos, móveis e quaisquer itens que possam ser úteis para os moradores de Rio Novo do Sul. "Fiz o grupo por volta das 10h deste domingo (18) e rapidamente o pessoal já foi se mobilizando para concentrar os donativos para ficar mais fácil a logística de levar até lá as coisas", diz.
Ele, que diz que cerca de 20 lençóis foram doados por uma pousada e diversas roupas também foram arrecadadas, comemora o engajamento dos participantes. "Fico feliz com esse retorno e espero que a gente consiga ainda mais. Não tenho parentes lá e nem amigos, mas sou humano", exclama. Segundo o corretor imobiliário, ele se sensibilizou quando observou, na noite deste sábado (17), que a situação da cidade está complicada.
DOAÇÕES
Para quem quiser colaborar, os produtos estão sendo entregues no Posto Capricho (Avenida Anchieta, 1449 - Praia Morro, Guarapari). Os itens também podem ser entregues nas unidades da Imobiliária Itamar Imóveis. Clique aqui para fazer parte do grupo no WhatsApp. 

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