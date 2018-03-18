Grupo no WhatsApp arrecada doações para vítimas das chuvas em Rio Novo

Chuva alaga Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Antonio Rodrigues

A chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo fez Rio Novo do Sul encabeçar a lista das regiões mais afetadas com desalojados e vítimas das enchentes. Em Guarapari, alguns moradores decidiram criar um grupo no WhatsApp para reunir informações de doações e se juntarem para levar donativos até o município. Em menos de 24h, já foram doados 20 lençóis e inúmeras peças de roupa.

De acordo com o corretor imobiliário Itamar Franco Júnior, de 44 anos, que tomou a iniciativa de criar o grupo, a ideia é arrecadar produtos de limpeza, roupas, alimentos, móveis e quaisquer itens que possam ser úteis para os moradores de Rio Novo do Sul. "Fiz o grupo por volta das 10h deste domingo (18) e rapidamente o pessoal já foi se mobilizando para concentrar os donativos para ficar mais fácil a logística de levar até lá as coisas", diz.

Ele, que diz que cerca de 20 lençóis foram doados por uma pousada e diversas roupas também foram arrecadadas, comemora o engajamento dos participantes. "Fico feliz com esse retorno e espero que a gente consiga ainda mais. Não tenho parentes lá e nem amigos, mas sou humano", exclama. Segundo o corretor imobiliário, ele se sensibilizou quando observou, na noite deste sábado (17), que a situação da cidade está complicada.

DOAÇÕES