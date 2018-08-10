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Grupo de salva vidas resgata turistas no mar de Guarapari

O expediente dos salva vidas já havia acabado; o grupo resolver jogar futevôlei, quando ouviu os pedidos de socorro

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 23:09
Salva-vidas na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Internauta/Gazeta Online
Três pessoas foram resgatadas do mar, na tarde desta quinta-feira (9), após princípio de afogamento na Praia do Morro, localizada em Guarapari. Um grupo de sete salva vidas que praticava futevôlei no local após o expediente de trabalho ouviu os gritos de socorro. Todos entraram no mar a tempo para salvar os banhistas, que são naturais de Minas Gerais e passam férias no Espírito Santo.
O episódio ocorreu por volta das 17h15. De acordo com o salva vidas Marcos Gabryel Corrêa, de 21 anos, que participou do socorro, ele e seus colegas de profissão conseguiram nadar rapidamente e realizar o resgate dos turistas. Marcos disse ainda que os três amigos estavam em uma área muito afastada da costa.

"Graças a Deus que ficamos aqui na areia brincando de futevôlei depois de um dia de trabalho. Resolvemos ficar além do horário que costumamos ficar para relaxar com a prática esportiva. Felizmente conseguimos encontrá-los rapidamente e todos com vida. Já na areia, orientamos que eles não deveriam ter nadado para longe da margem de areia sem conhecer o mar", disse Marcos.
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"Trouxemos as vítimas para a areia da praia, verificamos as vias respiratórias e fizemos os outros procedimentos iniciais. Como eles recuperaram a consciência logo depois, não foi necessário chamar o Samu. Porém, orientamos para que eles procurassem um posto de saúde ou alguma ajuda médica para que sejam avaliados melhor", concluiu Marcos Gabryel Corrêa.

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