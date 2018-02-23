Grupo de rodoviários faz protesto contra redução do reajuste salarial

Manifestação aconteceu entre a Avenida Vitória e a Praça Oito Crédito: Bernardo Coutinho

Um grupo de cerca de 50 rodoviários que faz oposição à atual gestão do sindicato da categoria realizou uma manifestação na manhã desta sexta-feira (23) em Vitória. Os manifestantes seguiram pela Avenida Vitória até a Praça Oito, no Centro, onde encerraram o ato. O protesto durou cerca de 2h30.

O motivo é uma decisão liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reduziu de 3% para 1,8% o reajuste salarial que a categoria havia conseguido na Justiça em janeiro. Dias depois do reajuste o valor da passagem do Transcol passou de R$ 3,20 para R$ 3,40.

O trânsito ficou complicado nas avenidas em que a manifestação passou e muitos motoristas do Transcol e do transporte municipal fizeram uma fila de coletivos nas duas faixas interditadas.

Já chegando na Avenida Vitória, muita gente preferiu ir a pé, para não chegar tão atrasado ao trabalho, como o jornalista Leonardo Goliver, de 23 anos. Vim da Ilha de Santa Maria, mas a pé porque o ônibus está parado e a gente não quer chegar atrasado no trabalho. Tem que improvisar né?!, relatou.

O motorista David de Oliveira, de 28 anos, demorou bastante para chegar até o Centro de Vitória, quando o trânsito ficou melhor. Olha, está devagar pra caramba. Demorei uns 40 minutos só para chegar até aqui, lamentou. Assista como foi a manifestação:

Os manifestantes colocaram fitas vermelhas nos ônibus que vinham atrás. Alguns motoristas também se manifestaram com buzinas. Um dos organizadores do ato, o motorista Miguel Ferreira, acredita que a decisão da Justiça é injusta.

Os trabalhadores rodoviários são uma categoria massacrada, que tiveram um reajuste minúsculo, de 3%, e ainda assim tiraram. Queremos que volte. A gente entende que o sindicato tem culpa e está deixando brecha para que os padrões entrem e ganhem, opinou.



SINDICATO AFIRMA QUE VAI A BRASÍLIA SINDICATO AFIRMA QUE VAI A BRASÍLIA

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, afirma que é contra a manifestação não porque é a favor da redução do reajuste, mas porque é ilegal e acredita que nada poderá ser feito com protestos.

Se fosse assim, a gente já estaria nas ruas. Nós vamos para Brasília, no TST, entrar com recurso contra essa liminar porque obviamente somos contra. Já estamos juntando a documentação, com nossa equipe jurídica, ressaltou.

O salário dos rodoviários ainda não havia sofrido reajuste, segundo o sindicato das empresas (GVBus) porque havia recurso em andamento. Os trabalhadores estavam recebendo o salário anterior acompanhado do reajuste pago em uma folha à parte, onde era registrado o valor do aumento definido pela Justiça. O valor foi suspenso, a partir da medida do TST.