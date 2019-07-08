Solidariedade

Grupo de jovens recolhe doações de agasalhos em Vila Velha

O grupo de jovens da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, se reuniu neste domingo (7) para uma ação solidária nas ruas da cidade

Caminhada recolheu agasalhos na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Iêza Teixeira de Oliveira

O grupo de jovens da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, se reuniu neste domingo (7) para uma ação solidária nas ruas da cidade. Com um carro de som e cartazes, os amigos recolheram doações de agasalhos que serão doados a instituições neste inverno.

De acordo com uma das participantes da equipe de ações sociais, Iêza Teixeira de Oliveira, todo o grupo é formado por aproximadamente 200 pessoas, mas são cerca de 50 jovens os responsáveis por serviços em vários períodos do ano, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças e no inverno, entre junho e junho.

"Nós pedimos autorização da prefeitura, tivemos apoio da Guarda Municipal e alugamos um carro de som. A caminhada já acontecia antes, mas havia parado a alguns anos, mas aconteceu ano passado, esse ano e deve acontecer todos os anos agora, queremos manter", explica.

"ABRE A JANELA E JOGUE O COBERTOR"

Antes de sair com o carro de som, a campanha havia sido divulgada e teve pontos para doações. Iêza explica que a caminhada deste domingo foi o encerramento da campanha. Os moradores dos prédios que estavam no percurso da caminhada foram avisados antes e o interessante, como frisa a jovem, é que os moradores jogam as doações pela janela dos edifícios e a equipe de serviços sociais recolhe sempre cantando "abre a janela e jogue o cobertor".

Devido ao tempo que a campanha durou, uma quantidade generosa de doações foi recolhida e devem ser distribuídas ainda nesta semana às instituições para ajudar a quem mais precisa e quem participa garante que a ação é gratificante e um ato de amor ao próximo.

"É muito gratificante fazer isso. Para nós que somos católicos é um verdadeiro ato de amor ao próximo, então a gente gosta de alinhar as atividades da igreja com ações sociais porque é isso que de fato faz com que a igreja se mantenha no discurso de amor ao próximo e a gente acredita muito que seja o retrato da nossa juventude.

A caminhada aconteceu neste domingo, de segunda-feira (8) até quinta-feira (11) o grupo irá separar e depois distribuir os itens doados. "Já temos algumas sugestões de instituições, vamos entrar em contato com eles essa semana para realizar a entrega, mas aceitamos novas sugestões, porque recolhemos muita doação", explica.





CAMPANHA DO AGASALHO

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica também realiza uma Campanha do Agasalho, que começou em junho e vai até 31 de julho. O ponto de entrega de doações é na recepção da prefeitura, em Alto Lage, das 12h às 19h. A ideia é entregar o material recolhido para casas de repouso de idosos e abrigos para crianças localizados na cidade. Em caso de dúvidas ou informações, o telefone para contato é 3354-5822.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória informa que quem quiser doar pode entregar diretamente no Centro-Pop ou nos serviços de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, como a Hospedagem Noturna e o Albergue do Migrante.

1 - Centro-Pop - localizado na Avenida Dário Lourenço de Souza, s/n, Mário Cypreste, em frente ao Tancredão e próximo ao Sambão do Povo.

2 - Hospedagem Noturna - Rua José Marcelino, 175, Cidade Alta (atrás da Catedral).

3 - Albergue do Migrante - Avenida Dário Lourenço de Souza, s/n, Mario Cypreste.

OUTRAS PREFEITURAS

A reportagem do Gazeta Online demandou outras prefeituras e aguarda retorno sobre ações desenvolvidas para receber e entregar agasalhos doados.





