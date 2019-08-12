Audiência de conciliação no TRT-ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários. O governo e o Sindicato dos rodoviários ficaram de estudar o que foi apresentado e voltam a se reunir nesta terça-feira, às 17h, em uma nova reunião. A Sindirodoviários e o Governo do Estado se reuniram na noite desta segunda-feira em uma audiência de conciliação convocada pelo . O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários. O governo e o Sindicato dos rodoviários ficaram de estudar o que foi apresentado e voltam a se reunir nesta terça-feira, às 17h, em uma nova reunião. A greve continua e sindicato garante manter 75% da frota circulando

O TRT propõe que o sistema de bilhetagem seja implantado, mas que durante 90 dias os cobradores sejam utilizados para orientar os passageiros. Além disso, o órgão também determina que seja estabelecida garantia de emprego aos cobradores nos próximos 4 anos.

O Governo ficou de discutir internamente a proposta, assim como o Sindicato, que vai se reunir com a categoria e apresentar as proposições, em uma nova assembleia, nesta terça-feira (13), no Centro de Vitória. A reunião acontecerá às 16h, na Praça Oito.

Your browser does not support the audio element. Greve dos rodoviários -TRT-ES propõe medidas para fim da paralisação

Segundo o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, grande parte das propostas já eram contempladas pelo programa de qualificação dos cobradores, apresentado pelo governo no anúncio da bilhetagem eletrônica.

"Talvez havia a necessidade de se esclarecer ainda mais para poder aplacar essa angústia dos trabalhadores no receio de perder o emprego de que isso não vai acontecer, tanto que a implantação do sistema vai se dar de forma paulatina", explicou.

Perguntado se as propostas atendem os anseios da categoria, o advogado do Sindirodoviários, Rafael Burini, afirmou que somente os trabalhadores poderão aprovar ou não as medidas apresentadas.

"Se a diretoria do sindicato entender que algum ponto pode ser melhorado, a gente vai apresentar já uma outra proposta, para saber qual vai ser aprovada. Se é a do MPT e pela Justiça do Trabalho, a nova apresentada pelo Sindicato, ou se não vai ser aprovado nenhum tipo de proposta e o movimento vai continuar nos próximos dias. Então, toda decisão impreterivelmente sai da categoria", disse.

Sobre a decisão judicial que determina a circulação de 75% da frota, Burini afirmou que a mesma será cumprida. "O movimento continua, vamos cumprir a decisão judicial. Mas, a categoria dos rodoviários ainda está em greve. Apenas a assembleia dos trabalhadores pode demover uma greve ou não".

Confira o que foi apresentado pelo TRT:

A proposta é que o sistema de bilhetagem eletrônica seja implantado observando modalidade de projeto piloto, a funcionar da seguinte forma:

1- Cobradores atuarão num prazo de 90 dias como orientadores, a salvaguardar o cidadão que tiver dúvidas quanto a nova realidade, bem como a assistir cidadãos idoso, deficientes físicos, gestantes, crianças, tudo de modo a aprimorar o novo sistema;

2- Serão oportunizados, no mínimo, 3 cursos para o aproveitamento dos cobradores, afim de que possam ser efetivamente requalificados dentro de atividades do próprio sistema;

3- O sistema de bilhetagem eletrônica contará com a acompanhamento de uma comissão tripartite (Estado, trabalhador e empregador) que deverá se reunir mensalmente para a necessária avaliação e aperfeiçoamento do próprio sistema, apresentando relatórios que lhes permitam encontrar soluções para situações práticas vivenciadas pela sociedade capixaba;

4- Será reconhecido o direito a garantia provisória no emprego aos trabalhadores cobradores pelo prazo de 4 anos;

5- As partes analisarão a conveniência de adoção de um programa de dispensa voluntária para os trabalhadores cobradores interessados em não aderirem nova realidade do sistema de bilhetagem eletrônica.

500 MIL PASSAGEIROS AFETADOS

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) relatou que 500 mil passageiros foram afetados pela paralisação dos rodoviários nesta segunda-feira (12).

PREJUÍZO DE R$ 10 MILHÕES NO COMÉRCIO

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, estima que falta de ônibus e a não circulação dos consumidores vão causar um prejuízo de R$ 10 milhões ao comércio da Grande Vitória nesta segunda.

“Lamentamos profundamente mais um dia de prejuízo em todo o setor produtivo e em toda cadeia que envolve o comércio, a indústria e os serviços terceirizados. Hoje nós vamos contabilizar, no mínimo, R$ 10 milhões de prejuízo. Vamos deixar de faturar”.

"PREJUÍZO DE R$ 442 MILHÕES POR DIA", DIZ FINDES

prejuízos de R$ 422 milhões por dia útil, "considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro". Inicialmente, a Findes havia divulgado que o prejuízo seria de R$ 410 milhões. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (12), que repudia a paralisação dos rodoviários no formato em que se apresenta. A entidade prevê, "considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro". Inicialmente, a Findes havia divulgado que o prejuízo seria de R$ 410 milhões.

"Pelo menos 500 mil trabalhadores, de acordo com a Ceturb, estão impedidos de chegar aos seus postos de trabalho, o que afeta profundamente a produção da indústria, cujo faturamento por dia útil gira em torno de R$ 287 milhões. Considerando Indústria, Comércio, Serviços e Agro, o valor chega a R$ 422 milhões por dia útil", informou, por meio de nota.