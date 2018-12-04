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Greve dos rodoviários

Greve dos rodoviários: empresas fazem nova proposta

Após horas de negociações em audiência de conciliação, representantes das empresas e rodoviários sinalizam acordo, mas ainda dependem de votação das partes; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:53

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:53

Segundo dia da greve dos rodoviários. Coletivos voltando para a garagem, em Cariacica Crédito: Kaíque Dias
Durante audiência de conciliação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho nesta terça-feira (4), representantes dos sindicatos patronais e dos rodoviários chegaram a um acordo. Porém, a nova proposta oferecida pelas empresas ainda deverá ser votada. Reforçando: a greve ainda permanece.
> Passageiros feridos após ônibus ser apedrejado
Nesta reunião, o GVBus e o Sindirodoviários chegaram à proposta de reajuste linear de 4,6% (índice para salário, tíquete-alimentação e plano de saúde). Na audiência, as partes aceitaram esse valor, no entanto, o GVBus vai levar essa proposta aos empresários. Já o Sindirodoviários apresentará a proposta durante assembleia na Praça Oito, Centro de Vitória.
Com as aprovações das duas partes, os representantes vão retornar ao TRT-ES às 16h30 para informar se está tudo acertado. Se houver aprovações de ambos sindicatos, a greve poderá ser finalizada. Mas detalhes somente serão definidos após um acerto geral entre as partes envolvidas.
> TEMPO REAL | Acompanhe a cobertura da greve dos rodoviários
Ao publicarem o edital de greve na última sexta-feira, os rodoviários pediam reajuste de 4% nos salários mais a inflação, plano de saúde integral e aumento de R$ 2,50 em cada dia do tíquete-alimentação. Nas primeiras negociações, as empresas chegaram a ofertar 3% de reajuste no salário e plano de saúde, mas a categoria rejeitou a proposta. 
> Escolas e faculdades mantêm aulas durante a greve
 

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