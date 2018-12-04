Greve dos rodoviários: empresas fazem nova proposta

Segundo dia da greve dos rodoviários. Coletivos voltando para a garagem, em Cariacica Crédito: Kaíque Dias

Durante audiência de conciliação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho nesta terça-feira (4), representantes dos sindicatos patronais e dos rodoviários chegaram a um acordo. Porém, a nova proposta oferecida pelas empresas ainda deverá ser votada. Reforçando: a greve ainda permanece.

Nesta reunião, o GVBus e o Sindirodoviários chegaram à proposta de reajuste linear de 4,6% (índice para salário, tíquete-alimentação e plano de saúde). Na audiência, as partes aceitaram esse valor, no entanto, o GVBus vai levar essa proposta aos empresários. Já o Sindirodoviários apresentará a proposta durante assembleia na Praça Oito, Centro de Vitória.

Com as aprovações das duas partes, os representantes vão retornar ao TRT-ES às 16h30 para informar se está tudo acertado. Se houver aprovações de ambos sindicatos, a greve poderá ser finalizada. Mas detalhes somente serão definidos após um acerto geral entre as partes envolvidas.

Ao publicarem o edital de greve na última sexta-feira, os rodoviários pediam reajuste de 4% nos salários mais a inflação, plano de saúde integral e aumento de R$ 2,50 em cada dia do tíquete-alimentação. Nas primeiras negociações, as empresas chegaram a ofertar 3% de reajuste no salário e plano de saúde, mas a categoria rejeitou a proposta.