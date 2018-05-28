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Reflexos da paralisação

Greve dos caminhoneiros: veja o que funciona nesta segunda-feira

Prefeituras da Grande Vitória garantem funcionamento de escolas e unidades de saúde

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 22:22
Ônibus do Sistema Transcol funcionam normalmente nesta segunda-feira (28) Crédito: Ricardo Medeiros
A greve dos caminhoneiros pode entrar no oitavo dia nesta segunda-feira (28). Os ônibus do sistema Transcol e municipal vão circular normalmente. No entanto, algumas faculdades informaram que as aulas estão canceladas. Veja o que funciona e o que não funciona nos serviços públicos e particulares: 
SERRA
Na Serra as aulas das escolas municipais estão mantidas em todos os turnos. O expediente na prefeitura será normal. Serviços de saúde, incluindo consultas, exames, transporte em ambulâncias e transporte sanitário, também funcionam. E o recolhimento do lixo seguirá a programação normal. Já a Guarda Municipal atua em rodízio de patrulhamento com as viaturas.
especial
VITÓRIA
Em Vitória, o funcionamentos de escolas e unidades de saúde também será normal, segundo a administração municipal. O cronograma de coleta de lixo também não foi afetado.
TRANSPORTE MUNICIPAL: Os ônibus do sistema municipal de Vitória vão rodar normalmente nesta segunda-feira (28). De acordo com o Sindicato de Transporte de Passageiros (Setpes), as empresas receberam combustível durante o fim de semana.
CARIACICA
ESCOLAS: De acordo com Secretaria Municipal de Educação (Seme), as atividades nas unidades de ensino do município permanecem normais conforme calendário letivo e nenhuma escola precisou suspender aulas.
SAÚDE: Unidades de saúde e pronto-atendimentos funcionam normalmente.
GUARDA MUNICIPAL: Há agentes de trânsito. Não há guarda municipal. A reserva de combustível está garantida até a próxima terça-feira (29). No momento, não há necessidade de rodízio ou retirada de viaturas.
COLETA DE LIXO: A coleta de lixo em Cariacica está mantida na cidade. De acordo com a empresa contratada, podem ocorrer atrasos em algumas rotas, devido aos transtornos causados pelas manifestações de caminhoneiros e que influenciam a distribuição de combustíveis no País.
VILA VELHA
De acordo com a prefeitura, uma cota de combustível foi disponibilizada em um posto do município para atender as frotas das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e o serviço de ambulâncias. A cota vai garantir que as ambulâncias municipais operem até a próxima terça-feira (29), sem risco de paralisação.
UNIDADES SAÚDE: As unidades de saúde funcionarão normalmente, das 7 às 17 horas. Assim como os PAs da Glória e Cobilândia, Hospital Maternidade manterão o serviço 24 horas. A vacinação contra gripe será executada em 15 Unidades de Saúde, das 8 às 16h, e no posto volante de Paul, das 8 às 15h, segunda e quarta. O atendimento no Cemas, no Centro, será normal.
ESCOLAS: As aulas nas 98 unidades municipais de ensino estão mantidas.
COLETA DE LIXO: Cronograma de coleta de lixo segue normal em todo o município.
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL: Os ônibus do sistema municipal de Vila Velha receberam combustível nesta segunda-feira (28). Ao contrário do que havia sido divulgado, não haverá mais redução de 30% da frota fora dos horários de pico. A frota vai rodar com 100% nesta segunda-feira.
TRANSCOL
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que o Sistema Transcol vai operar com 100% da frota nesta segunda-feira (28).
INTERIOR DO ESTADO
CACHOEIRO: Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, apenas os serviços essenciais serão mantidos para a população: nas áreas da saúde, coleta de lixo e educação. As aulas ocorrem normalmente.
MARATAÍZES: Devido a falta de combustíveis para abastecer os veículos escolares, as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino.
COLATINA: Os serviços seguem funcionando normalmente e com o abastecimento de postos da região, a previsão é de que os serviços de reparos nas estradas do interior, que haviam sido suspensos, sejam retomados no decorrer da semana.
VARGEM ALTA: Nesta segunda-feira (28) terá aula normal, mas a prefeitura fará uma avaliação durante o dia e no decorrer do dia poderá publicar uma nota oficial, caso mudanças ocorram.
ESCOLAS ESTADUAIS
Escolas Estaduais funcionam normalmente nesta segunda-feira (28) em todos os turnos.
HOSPITAIS PÚBLICOS
Hospitais Públicos Estaduais, como o Hospital São Lucas, Dr. Jayme Santos Neves e Hospital Estadual Central e Serviços de Atendimento Móvel Urgência e Emergência (Samu) funcionam normalmente nesta segunda-feira (28).
HOSPITAL DAS CLÍNICAS: O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) informa que manterá todas as suas atividades nesta segunda-feira (28/05), normalmente, apesar da paralisação de caminhoneiros no País.
 
HOSPITAIS PARTICULARES
HOSPITAL METROPOLITANO: O Hospital Metropolitano informa que o funcionamento para esta segunda será normal e nenhuma consulta ou cirurgia foi cancelada. Apesar da entrega de alguns itens ter ficado comprometida, a instituição conseguiu a reposição localmente, não havendo, em princípio, prejuízo para o atendimento aos pacientes.
HOSPITAL MERIDIONAL: O Hospital informou que não tem alteração no funcionamento para internações, exames, consultas e cirurgias.
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) informa que todas as atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas nesta segunda-feira (28). Não serão aplicadas atividades avaliativas para não prejudicar os que não conseguirem chegar aos campi em função da greve dos caminhoneiros que atinge o abastecimento dos municípios.
O Campus Linhares decidiu suspender apenas as aulas no turno noturno.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Expediente será normal no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
FACULDADES PARTICULARES
MULTIVIX: Aula normal para os cursos de graduação em todos os turnos.
FAESA: O Centro Universitário Faesa mantém as aulas dos cursos de graduação na manhã desta segunda-feira (28). Para a confirmação das aulas do turno noturno, a Faesa emitirá novo posicionamento até as 16h.
ESTÁCIO: A Faculdade Estácio de Sá de Vitória e Vila Velha suspendeu as aulas de todos os turnos nesta segunda-feira (28).
UVV: A Universidade de Vila Velha vai manter as aulas para todos os cursos de graduação. 
 

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