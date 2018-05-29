Greve dos caminhoneiros: veja o que funciona nesta quarta-feira (30)

Os ônibus do sistema Transcol vão funcionar normalmente nesta quarta-feira (30) Crédito: Eduardo Dias

A greve dos caminhoneiros chega ao 10º dia nesta quarta-feira (30). Por conta da dificuldade de acesso a combustível, as aulas das escolas municipais de Marataízes foram suspensas até a próxima segunda-feira (4). A prefeitura determinou que apenas transportes essenciais serão abastecidos na cidade. Em Cachoeiro de Itapemirim, as aulas do turno noturno da Multivix foram canceladas canceladas na noite desta terça-feira (29) e o funcionamento da unidade foi suspenso nesta quarta-feira (30).

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições bancárias do Espírito Santo não estão sendo afetadas pela greve dos caminhoneiros. A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que não houve alteração no serviço prestado à comunidade. Além disso, o Aeroporto de Vitória está operando normalmente, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

ÔNIBUS

SISTEMA TRANSCOL

Segundo a GVBus, o funcionamento dos ônibus do sistema Transcol será normal nesta quarta-feira (30), de acordo com o quadro de horários da Ceturb-ES.

SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Os ônibus municipais que rodam na Capital vão funcionar normalmente nesta quarta-feira (30). Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Setpes), não haverá nenhuma alteração nos horários.

SEGURANÇA

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que não houve nenhuma alteração na rotina, as delegacias estão funcionando normalmente.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar mantém suas atividades normalizadas, sem alteração no policiamento preventivo.

EDUCAÇÃO

UFES

O funcionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será normal nesta quarta-feira (30). As atividades acadêmicas e administrativas na universidade estão mantidas.

EMESCAM

O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30). As aulas estão mantidas na faculdade.

FAESA

As aulas estão mantidas nesta quarta-feira (30) e o funcionamento será normal.

MULTIVIX

Em decorrência da dificuldade de alguns alunos em chegar às unidades, a Faculdade Multivix optou por cancelar as aulas de Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (29) no turno da noite e todos os turnos nesta quarta-feira (30). Na unidade de Castelo, as aulas da noite foram canceladas nesta terça-feira (29).

Segundo a instituição, os alunos não terão prejuízos e as aulas serão repostas conforme calendário a ser divulgado aos mesmos. As demais unidades  Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica  seguem com aulas normalmente em todos os turnos.

FDV

O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30).

UVV

O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30).

CATÓLICA DE VITÓRIA

Funcionamento normal nesta quarta-feira (30).

IFES

O funcionamento dos campi e da Reitoria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está mantido nesta quarta-feira (30). Mas segundo a instituição, cada campus tem autonomia para definir sobre o funcionamento e as rotinas de atividades.

O Campus Cachoeiro de Itapemirim decidiu suspender apenas as aulas no turno noturno nesta terça-feira (29) e na quarta (30). No Campus Itapina, as aulas e o funcionamento dos setores administrativos estão mantidos nos três turnos, mas os alunos do regime de internato serão liberados a partir das 15h45 desta quarta-feira (30).

LEONARDO DA VINCI

A escola funcionará normalmente nesta quarta-feira (30). Não há nenhuma alteração prevista até o momento.

ESCOLA SÃO DOMINGOS

A escola funcionará normalmente nesta quarta-feira (30).

DARWIN

A escola vai funcionar normalmente nesta quarta-feira (30). Nenhuma mudança foi registrada.

COLÉGIO SALESIANO

Horário de funcionamento normal. As aulas não foram canceladas nesta quarta-feira (30).

ESCOLAS ESTADUAIS

A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) informou que o funcionamento das escolas estaduais será normal nesta quarta-feira (30)

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que a greve dos caminhoneiros não afetará o expediente das instituições bancárias.

SAÚDE

HOSPITAIS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que todos os serviços estão funcionando normalmente.

HOSPITAL METROPOLITANO

O funcionamento da unidade se mantém normal. Sem alterações.

VITÓRIA APART HOSPITAL

Funcionamento segue normal nesta quarta-feira (30).

HOSPITAL MERIDIONAL

O funcionamento segue normal nesta quarta-feira (30).

UNIMED

O Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) e a Maternidade Unimed Vitória vão funcionar normalmente nesta quarta-feira (30).

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Poder Judiciário está funcionando normalmente durante todo esse período de paralisação dos caminhoneiros. Nesta quarta-feira (30), o expediente será normal em todas as repartições do Poder Judiciário no Espírito Santo. O funcionamento dos fóruns é de 12 horas às 18 horas e a sede do Tribunal de Justiça de 12 horas às 19 horas.

ESTADO

O expediente será normal nesta quarta (30) nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informa que o funcionamento em todas as áreas está totalmente normal.

CARIACICA

De acordo com Secretaria Municipal de Educação (Seme), as atividades nas unidades de ensino do município permanecem normais conforme calendário letivo e nenhuma escola precisou suspender aulas. As unidades de saúde e pronto-atendimentos funcionam normalmente nesta terça-feira (29).

Em Cariacica, há agentes de trânsito. Não há guarda municipal. A reserva de combustível está garantida nesta terça-feira (29). No momento, não há necessidade de rodízio ou retirada de viaturas.

A coleta de lixo em Cariacica está mantida na cidade, mas de acordo com a empresa contratada, podem ocorrer atrasos em algumas rotas.

VILA VELHA

As unidades de saúde funcionam normalmente, das 7 horas às 17 horas. Os prontos-atendimento da Glória e Cobilândia e o Hospital Maternidade mantém o serviço 24 horas. A vacinação contra gripe está mantida sendo executada em 16 unidades de saúde, das 8 às 16h, e no posto volante de Paul, das 8 às 15h, nas segundas e quartas. O atendimento no Cemas, no Centro, também segue normal, bem como a entrega de medicamentos e outros insumos continua normal na cidade.

MARATAÍZES

A Prefeitura de Marataízes decretou que o abastecimento será feito apenas em transportes essenciais como viaturas da Guarda Municipal, veículos e ambulância que encaminham pacientes para tratamento de saúde como oncologia e hemodiálise. O recolhimento de lixo na cidade será realizado de forma regular enquanto houver reserva de combustível. Em relação as escolas municipais, as aulas foram suspensas retornando apenas no dia 4 de junho, em virtude das dificuldades no transporte de alunos, professores e da distribuição de merenda e dos materiais de limpeza nas unidades. Já o expediente na prefeitura irá funcionar normalmente.

AEROPORTO

O Aeroporto de Vitória está operando normalmente nesta terça-feira (29). Na última sexta-feira, o terminal chegou a ficar sem combustível para abastecer aeronaves devido a greve dos caminhoneiros, mas na noite do último sábado (26), o aeroporto foi reabastecido com dois caminhões-tanque com querosene.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) orientou que os clientes devem entrar em contato com as companhia aéreas para certificar se houve alguma modificação nos voos.

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