Greve dos caminhoneiros: veja o que funciona nesta quarta-feira (30)

A greve dos caminhoneiros chega ao 10º dia nesta quarta-feira (30). Por conta da dificuldade de acesso a combustível, as aulas das escolas municipais de Marataízes foram suspensas até a próxima segunda-feira (4). A prefeitura determinou que apenas transportes essenciais serão abastecidos na cidade. Em Cachoeiro de Itapemirim, as aulas do turno noturno da Multivix foram canceladas canceladas na noite desta terça-feira (29) e o funcionamento da unidade foi suspenso nesta quarta-feira (30).
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições bancárias do Espírito Santo não estão sendo afetadas pela greve dos caminhoneiros. A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que não houve alteração no serviço prestado à comunidade. Além disso, o Aeroporto de Vitória está operando normalmente, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
ÔNIBUS
SISTEMA TRANSCOL
Segundo a GVBus, o funcionamento dos ônibus do sistema Transcol será normal nesta quarta-feira (30), de acordo com o quadro de horários da Ceturb-ES.
SISTEMA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Os ônibus municipais que rodam na Capital vão funcionar normalmente nesta quarta-feira (30). Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Setpes), não haverá nenhuma alteração nos horários.
SEGURANÇA
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que não houve nenhuma alteração na rotina, as delegacias estão funcionando normalmente.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar mantém suas atividades normalizadas, sem alteração no policiamento preventivo.
EDUCAÇÃO
UFES
O funcionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será normal nesta quarta-feira (30). As atividades acadêmicas e administrativas na universidade estão mantidas.
EMESCAM
O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30). As aulas estão mantidas na faculdade.
FAESA
As aulas estão mantidas nesta quarta-feira (30) e o funcionamento será normal.
MULTIVIX
Em decorrência da dificuldade de alguns alunos em chegar às unidades, a Faculdade Multivix optou por cancelar as aulas de Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (29) no turno da noite e todos os turnos nesta quarta-feira (30). Na unidade de Castelo, as aulas da noite foram canceladas nesta terça-feira (29).
Segundo a instituição, os alunos não terão prejuízos e as aulas serão repostas conforme calendário a ser divulgado aos mesmos. As demais unidades Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica seguem com aulas normalmente em todos os turnos.
FDV
O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30).
UVV
O funcionamento será normal nesta quarta-feira (30).
CATÓLICA DE VITÓRIA
Funcionamento normal nesta quarta-feira (30).
IFES
O funcionamento dos campi e da Reitoria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está mantido nesta quarta-feira (30). Mas segundo a instituição, cada campus tem autonomia para definir sobre o funcionamento e as rotinas de atividades.
O Campus Cachoeiro de Itapemirim decidiu suspender apenas as aulas no turno noturno nesta terça-feira (29) e na quarta (30). No Campus Itapina, as aulas e o funcionamento dos setores administrativos estão mantidos nos três turnos, mas os alunos do regime de internato serão liberados a partir das 15h45 desta quarta-feira (30).
LEONARDO DA VINCI
A escola funcionará normalmente nesta quarta-feira (30). Não há nenhuma alteração prevista até o momento.
ESCOLA SÃO DOMINGOS
A escola funcionará normalmente nesta quarta-feira (30).
DARWIN
A escola vai funcionar normalmente nesta quarta-feira (30). Nenhuma mudança foi registrada.
COLÉGIO SALESIANO
Horário de funcionamento normal. As aulas não foram canceladas nesta quarta-feira (30).
ESCOLAS ESTADUAIS
A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) informou que o funcionamento das escolas estaduais será normal nesta quarta-feira (30)
BANCOS
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que a greve dos caminhoneiros não afetará o expediente das instituições bancárias.
SAÚDE
HOSPITAIS ESTADUAIS
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que todos os serviços estão funcionando normalmente.
HOSPITAL METROPOLITANO
O funcionamento da unidade se mantém normal. Sem alterações.
VITÓRIA APART HOSPITAL
Funcionamento segue normal nesta quarta-feira (30).
HOSPITAL MERIDIONAL
O funcionamento segue normal nesta quarta-feira (30).
UNIMED
O Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) e a Maternidade Unimed Vitória vão funcionar normalmente nesta quarta-feira (30).
REPARTIÇÕES PÚBLICAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Poder Judiciário está funcionando normalmente durante todo esse período de paralisação dos caminhoneiros. Nesta quarta-feira (30), o expediente será normal em todas as repartições do Poder Judiciário no Espírito Santo. O funcionamento dos fóruns é de 12 horas às 18 horas e a sede do Tribunal de Justiça de 12 horas às 19 horas.
ESTADO
O expediente será normal nesta quarta (30) nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória informa que o funcionamento em todas as áreas está totalmente normal.
CARIACICA
De acordo com Secretaria Municipal de Educação (Seme), as atividades nas unidades de ensino do município permanecem normais conforme calendário letivo e nenhuma escola precisou suspender aulas. As unidades de saúde e pronto-atendimentos funcionam normalmente nesta terça-feira (29).
Em Cariacica, há agentes de trânsito. Não há guarda municipal. A reserva de combustível está garantida nesta terça-feira (29). No momento, não há necessidade de rodízio ou retirada de viaturas.
A coleta de lixo em Cariacica está mantida na cidade, mas de acordo com a empresa contratada, podem ocorrer atrasos em algumas rotas.
VILA VELHA
As unidades de saúde funcionam normalmente, das 7 horas às 17 horas. Os prontos-atendimento da Glória e Cobilândia e o Hospital Maternidade mantém o serviço 24 horas. A vacinação contra gripe está mantida sendo executada em 16 unidades de saúde, das 8 às 16h, e no posto volante de Paul, das 8 às 15h, nas segundas e quartas. O atendimento no Cemas, no Centro, também segue normal, bem como a entrega de medicamentos e outros insumos continua normal na cidade.
MARATAÍZES
A Prefeitura de Marataízes decretou que o abastecimento será feito apenas em transportes essenciais como viaturas da Guarda Municipal, veículos e ambulância que encaminham pacientes para tratamento de saúde como oncologia e hemodiálise. O recolhimento de lixo na cidade será realizado de forma regular enquanto houver reserva de combustível. Em relação as escolas municipais, as aulas foram suspensas retornando apenas no dia 4 de junho, em virtude das dificuldades no transporte de alunos, professores e da distribuição de merenda e dos materiais de limpeza nas unidades. Já o expediente na prefeitura irá funcionar normalmente.
AEROPORTO
O Aeroporto de Vitória está operando normalmente nesta terça-feira (29). Na última sexta-feira, o terminal chegou a ficar sem combustível para abastecer aeronaves devido a greve dos caminhoneiros, mas na noite do último sábado (26), o aeroporto foi reabastecido com dois caminhões-tanque com querosene.
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) orientou que os clientes devem entrar em contato com as companhia aéreas para certificar se houve alguma modificação nos voos.
SUPERMERCADOS
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que não há um posicionamento da associação sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos pois não é uma decisão coletiva. De acordo com a Acaps, cada empresa deverá decidir seu horário individualmente.