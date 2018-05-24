Greve dos caminhoneiros: frota de ônibus em Vitória será reduzida

Ônibus municipal Crédito: Guilherme Ferrari

O Setpes informou na tarde desta quinta-feira (24) que, a partir desta sexta-feira (25) e enquanto durar a paralisação nacional dos caminhoneiros  que afeta o abastecimento de combustível das empresas  a frota do sistema municipal de ônibus de Vitória será reduzida em aproximadamente 30%.

Nos dias úteis, o sistema passará a operar com horário de sábado, com exceção das seguintes linhas: 010, 010A, 121, 124, 203, 211, 214, 302, 331 e 333. Por serem linhas com maior volume de passageiros, essas manterão a operação normal de dia útil.

Já as linhas 110, 290 e 295, que operam o serviço Seletivo, não irão operar.