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30%

Greve dos caminhoneiros: frota de ônibus em Vitória será reduzida

Linhas que fazem o seletivo não vão rodar, segundo o Setpes

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 19:34
Ônibus municipal Crédito: Guilherme Ferrari
O Setpes informou na tarde desta quinta-feira (24) que, a partir desta sexta-feira (25) e enquanto durar a paralisação nacional dos caminhoneiros  que afeta o abastecimento de combustível das empresas  a frota do sistema municipal de ônibus de Vitória será reduzida em aproximadamente 30%.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja repercussão
Nos dias úteis, o sistema passará a operar com horário de sábado, com exceção das seguintes linhas: 010, 010A, 121, 124, 203, 211, 214, 302, 331 e 333. Por serem linhas com maior volume de passageiros, essas manterão a operação normal de dia útil.
Já as linhas 110, 290 e 295, que operam o serviço Seletivo, não irão operar.
O sistema será restabelecido assim que o abastecimento de combustível das empresas for normalizado.

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