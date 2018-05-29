Greve dos caminhoneiros: faculdade cancela aulas em cidades do ES

A Multivix informou que os alunos não serão prejudicados e as aulas serão repostas Crédito: Divulgação / Pixabay

Devido a dificuldade dos alunos de chegarem à faculdade, a Multivix decidiu cancelar as aulas de Cachoeiro de Itapemirim e de Castelo na noite desta terça-feira (29).

As aulas seguirão suspensas na unidade de Cachoeiro de Itapemirim em todos os turnos nesta quarta-feira (30).

Segundo a instituição, os alunos não terão prejuízos e as aulas serão repostas conforme calendário que será divulgado pela faculdade.

As demais unidades da Multivix  Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica  seguem com as aulas normalmente em todos os turnos.

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