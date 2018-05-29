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Região Sul

Greve dos caminhoneiros: faculdade cancela aulas em cidades do ES

As aulas foram suspensas nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo da Faculdade Multivix

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 20:00
A Multivix informou que os alunos não serão prejudicados e as aulas serão repostas Crédito: Divulgação / Pixabay
Devido a dificuldade dos alunos de chegarem à faculdade, a Multivix decidiu cancelar as aulas de Cachoeiro de Itapemirim e de Castelo na noite desta terça-feira (29).
As aulas seguirão suspensas na unidade de Cachoeiro de Itapemirim em todos os turnos nesta quarta-feira (30).
Segundo a instituição, os alunos não terão prejuízos e as aulas serão repostas conforme calendário que será divulgado pela faculdade.
As demais unidades da Multivix  Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica  seguem com as aulas normalmente em todos os turnos.
IFES
O Campus Cachoeiro de Itapemirim do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiu suspender apenas as aulas no turno noturno nesta terça-feira (29) e na quarta (30). No Campus Itapina, as aulas e o funcionamento dos setores administrativos estão mantidos nos três turnos, mas os alunos do regime de internato serão liberados a partir das 15h45 desta quarta-feira (30).

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