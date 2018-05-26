Greve dos caminhoneiros: doação de galinhas e ovos continua no domingo

Quem perdeu a "galinha gorda" em Vitória vai ter uma nova chance de garantir aves e ovos gratuitamente neste domingo (27). É que sem ração para a criação de frangos, avicultores de Santa Maria de Jetibá vão continuar com a distribuição gratuita de galinhas neste domingo (27), desta vez apenas na Região Serrana, nas granjas do município.

Sem ração, avicultores doaram galinhas e ovos em frente a Assembleia Legislativa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Fábio Boldt, diretor da Associação de Avicultores do ES, qualquer pessoa pode garantir a sua. "Tem muitas galinhas passando fome. Estamos alimentando as novas e doando as mais velhas", explica Fábio.

De acordo com Boldt, Santa Maria de Jetibá possui 20 milhões de aves, sendo que 2% está morrendo. "O prejuízo já é de R$ 6 milhões e deve aumentar nos próximos dias. Temos 252 mil caixas de ovos estragando somente hoje (sábado). Amanhã (dia 27), serão 304 mil caixas de ovos estragando e segunda-feira serão 356 mil caixas", ressalta.

SACRIFÍCIO DE PINTINHOS

Na tarde desta sexta-feira (25), o diretor executivo das Associações dos Avicultores e Suinocultores do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, disse ao Gazeta Online que cerca de um milhão de pintinhos terão de ser sacrificados no Espírito Santo por não ter comida suficiente para alimentá-los, devido à greve dos caminhoneiros.

Com as pistas bloqueadas para a movimentação de cargas em vários trechos de rodovias, os empresários ficaram sem receber a ração dos animais. A paralisação também não permite que as aves abatidas sejam levadas até os consumidores, e como elas não podem ser congeladas, mas apenas resfriadas, há risco de perdas de produtos.