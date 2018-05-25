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Protesto dos caminhoneiros

Greve continua e sexta começa com filas em postos de combustíveis

Falta combustível em postos na Grande Vitória e em cidades do interior do Estado

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 10:06
Posto na Avenida César Hilal com muitos motoristas aguardando Crédito: Caíque Verli
A sexta-feira (25) começou com filas em postos de combustíveis na Grande Vitória. Já por volta das 6 horas, havia muitos carros em um posto na Avenida César Hilal, em Vitória. E a fila era só para o álcool, pois a gasolina tinha acabado.
Em um posto da Avenida Leitão da Silva os combustíveis acabaram nesta quinta-feira (24) pela manhã. Já nesta sexta, o local estava fechado com uma tela de proteção para evitar que os motoristas cheguem até o posto. Mesmo assim, alguns tentaram abastecer. 
Em Linhares, uma fila enorme de carros se formou para abastecer em um posto de combustíveis da cidade. Às 5 horas, já tinha motorista esperando. Isso porque o dono do posto não aumentou o preço e manteve o valor de R$ 4,49, valor que já era praticado em outras semanas. O estabelecimento informou que restam apenas 10 mil litros de gasolina, que devem durar até o fim do dia.
Em Cachoeiro de Itapemirim, não tem mais fila em alguns estabelecimentos, pois a gasolina acabou e os postos fecharam. Em dois estabelecimentos que ficam na mesma avenida tinha muita fila durante à noite desta quinta-feira, mas de madrugada a gasolina, o etanol e o diesel acabaram.
PROCON PODE AUTUAR POR ABUSOS  
O Procon de Vitória informou que pode notificar, ainda nesta quinta-feira (24), um posto de combustível da Capital que expôs, durante parte do dia, uma placa contendo preço diferente ao do produto. O estabelecimento colocou em destaque o preço da gasolina comum custando R$ 8,89 e, nas bombas, a gasolina comum era adquirida por R$ 4,69.
Posto de combustível de Vitória Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online
O Procon do município informou que, mesmo que não tenha ocorrido má-fé por parte do dono do posto, já que na prática o valor cobrado na bomba era menor do informado na placa, a empresa deve ter responsabilidade. O órgão contou que fiscais foram enviados ao local para atestar a denúncia recebida de consumidores através de fotos enviadas pelo aplicativo "Procon Vitória".
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Bomba consta valor diferente ao da placa Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online
"O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as empresas precisam apresentar de forma clara e precisa os valores dos produtos. Neste caso, o posto de combustível está cobrando menos do que o valor real do produto, porém, caso o erro de informação na clara seja confirmado pelos fiscais, a empresa será responsabilizada da mesma maneira", explicou o Procon.
Segundo o Procon, um processo de averiguação preliminar foi aberto. Em caso de confirmação, a loja será notificada e terá 10 dias para responder aos questionamentos feitos pela instituição. A partir desses esclarecimentos, o Procon pode abrir um processo que vai decidir pela eventual multa. O valor pode variar de R$ 614 a R$ 9 milhões.
O próprio dono do posto admitiu que as fotos são verdadeiras. Em entrevista, o empresário disse que "o fato ocorreu por conta de um erro na hora de montar o valor na placa" e que "prontamente a sinalização do preço encontrado na placa foi corrigida."
Com informações da TV Gazeta 

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